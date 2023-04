Stellantis vuole tagliare 3.500 posti di lavoro negli USA secondo UAW

Stellantis vuole tagliare circa 3.500 posti di lavoro negli Stati Uniti e offre pacchetti di uscita volontaria, secondo una lettera del sindacato United Auto Workers resa pubblica martedì. La casa automobilistica sta cercando di ridurre la sua forza lavoro offrendo pacchetti di incentivi che includono pagamenti di $ 50.000 per i lavoratori assunti prima del 2007, ha dichiarato UAW Local 1264 in una lettera datata lunedì pubblicata sulla sua pagina Facebook.

La portavoce di Stellantis, Jodi Tinson, ha rifiutato di commentare. Una persona informata sulla questione ha affermato che la cifra potrebbe essere inferiore a quella citata nella lettera della UAW. Alla fine di febbraio, Stellantis ha interrotto a tempo indeterminato le operazioni in uno stabilimento di assemblaggio a Belvidere in Illinois, citando l’aumento dei costi di produzione di veicoli elettrici.

L’azione ha avuto un impatto su circa 1.350 lavoratori dello stabilimento di Belvidere, Illinois, che ha costruito il SUV Jeep Cherokee e ha provocato licenziamenti a tempo indeterminato. La casa automobilistica ha avvertito che potrebbe non riprendere le operazioni poiché considera altre opzioni.

La lettera della UAW affermava che le aperture create dai lavoratori in partenza sarebbero state occupate dai lavoratori in cassa integrazione a tempo indeterminato. Stellantis ha dichiarato a febbraio che circa 40.000 lavoratori negli Stati Uniti erano idonei per la partecipazione agli utili.

La scorsa settimana, il presidente della UAW Shawn Fain ha affermato che la decisione di Stellantis di chiudere l’impianto dell’Illinois è stata “una totale violazione” del contratto del sindacato con la UAW ed è inaccettabile. La UAW entrerà in trattative con i Detroit Three prima della scadenza dei contratti di lavoro a metà settembre.

All’inizio di questo mese, General Motors ha dichiarato che circa 5.000 lavoratori dipendenti hanno accettato acquisizioni per lasciare la casa automobilistica. L’amministratore delegato di GM, Mary Barra, ha affermato che i tagli di poche centinaia di posti di lavoro a febbraio e le 5.000 acquisizioni “hanno fornito circa 1 miliardo di dollari verso un obiettivo di riduzione dei costi di 2 miliardi di dollari.”

Ford Motor Co ha recentemente annunciato significativi tagli di posti di lavoro in Spagna, Germania e altre parti d’Europa e ad agosto ha dichiarato che taglierà un totale di 3.000 posti di lavoro dipendenti e a contratto, principalmente in Nord America e India.