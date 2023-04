Ferrari 458 Speciale: all’asta un raro esemplare con soli 1600 km

Fino ad oggi, Ferrari ha portato sul mercato alcune supercar con motore V8 davvero interessanti che sono riuscite a catturare l’attenzione di moltissime persone. Tra i modelli più speciali spicca senza dubbio la Ferrari 458 Speciale.

La serie 458 ha raggiunto l’apice delle prestazioni per quanto riguarda le Ferrari V8 con motore aspirato. Infatti, proprio questa supercar è stata l’ultima del cavallino rampante a proporre un propulsore aspirato, prima dell’arrivo della 488 GTB con V8 biturbo da 3.9 litri.

Ferrari 458 Speciale motore

Ferrari 458 Speciale: un bellissimo esemplare Giallo Modena è in cerca di una nuova casa

Ad ogni modo, la versione top di gamma della 458 è proprio la 458 Speciale. Parliamo di un’auto più leggera e focalizzata sulla pista. Tra il 2013 e il 2015 sono stati costruiti circa 3000 esemplari e quello disponibile all’asta su Bring A Trailer appartiene al venditore dal 2015. Ha percorso appena 1609 km e si presenta in condizioni davvero ottime.

L’esterno è rifinito in Giallo Modena, a contrasto con strisce da corsa nere. Possiamo vedere anche gli stemmi della Scuderia Ferrari in fibra di carbonio sui parafanghi anteriori e dei cerchi originali da 20” in nero avvolti in pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2.

Per quanto riguarda l’abitacolo, questa Ferrari 458 Speciale offre rivestimenti in Alcantara nera e cuciture gialle a contrasto. In base a quanto riportato sull’adesivo del finestrino, questa supercar è stata acquistata nuova per 321.221 dollari (290.917 euro) e inoltre ha circa 35.000 dollari (31.698 euro) di optional. Tra questi abbiamo sistema di sollevamento dell’asse anteriore, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e pinze freno gialle.

Bring A Trailer sostiene che la vettura è stata guidata a malapena, è stata tagliandata ed è stata effettuata una manutenzione regolare. Sotto il cofano troviamo un motore V8 aspirato da 4.5 litri capace di sviluppare 614 CV di potenza e 540 Nm di coppia massima.

È abbinato alla trazione posteriore e a un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce di Getrag con differenziale posteriore elettronico. Al momento della pubblicazione di questo articolo, questa Ferrari 458 Speciale del 2014 ha raggiunto la somma di 499.500 dollari (452.377 euro), ma mancano ancora cinque giorni al termine dell’asta online.

Il debutto ufficiale avvenne nel 2013

Presentata nel 2013, questa supercar speciale ha portato l’esperienza di guida ad un livello completamente nuovo grazie a una combinazione di design aerodinamico, potenza del motore e tecnologie all’avanguardia.

La versione Speciale si distingue per il suo design aggressivo e accattivante, con linee affilate e dettagli aerodinamici che ne migliorano la performance. Tra questi, si notano lo splitter anteriore, le prese d’aria sui parafanghi anteriori e il grande diffusore posteriore, che lavorano insieme per aumentare la deportanza e la stabilità ad alta velocità.

La carrozzeria in alluminio, unita all’uso di materiali leggeri come il carbonio e il titanio, contribuisce a ridurre il peso complessivo della vettura, consentendo una maneggevolezza eccezionale. Il V8 aspirato permette al bolide di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi mentre la velocità massima supera i 325 km/h. Il cambio a doppia frizione a 7 marce offre invece cambi rapidi.

La Ferrari 458 Speciale è stata concepita per offrire il massimo controllo e sicurezza al pilota grazie a una serie di sistemi all’avanguardia. Il Side Slip Control (SSC) è una delle innovazioni più significative, in grado di gestire l’angolo di derapata e ottimizzare la trazione per un’esperienza di guida ancora più emozionante. Altre tecnologie avanzate includono l’ABS ad alte performance, il controllo di trazione F1-Trac e l’E-Diff, che lavorano insieme per garantire una tenuta di strada e una stabilità ineguagliabili.

Propone un abitacolo di prima categoria

Nonostante il suo focus sulla performance, la 458 Speciale non trascura il comfort e il lusso tipici del marchio Ferrari. Gli interni sono rivestiti in Alcantara e pelle di alta qualità, con cuciture a contrasto e dettagli in fibra di carbonio.

I sedili sportivi offrono un sostegno eccellente e si adattano perfettamente alla forma del corpo, garantendo una guida confortevole anche nelle situazioni più estreme. La plancia è dominata dall’iconico cruscotto Ferrari con il tachimetro centrale e il display multifunzione, che fornisce tutte le informazioni necessarie sulle prestazioni del veicolo e i sistemi di bordo. Il volante, anch’esso in fibra di carbonio, include i comandi per le principali funzioni, come le modalità di guida, il controllo del launch e gli indicatori di marcia.

Nel corso degli anni, lo storico brand di Maranello ha prodotto diverse edizioni limitate e varianti della Ferrari 458 Speciale, confermando ulteriormente il suo status di icona automobilistica. Tra queste, spiccano la 458 Speciale Aperta – una versione cabriolet prodotta in soli 499 esemplari – e la 458 MM Speciale – una one-off realizzata su richiesta di un cliente particolare.

Infine, la Speciale ha ispirato la successiva generazione di supercar Ferrari, come la 488 GTB e la 488 Pista, che hanno ereditato molte delle sue caratteristiche distintive e soluzioni tecniche.