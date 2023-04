Fiat Scudo 2024: il van si aggiorna con alcune novità interessanti

Punto di riferimento nel mercato dei SUV, Fiat non smette di innovare nel segmento. La casa automobilistica torinese ha modernizzato la propria gamma, ampliando la propria rete Professional e introducendo nuovi modelli, come il nuovo Ducato – introdotto in Brasile all’inizio di questo mese – e lo Scudo – un furgone medio lanciato lo scorso anno con ottimi costi di gestione e massima produttività. Ora, proprio il Fiat Scudo ha ricevuto un aggiornamento con l’arrivo del model year 2024, portando più versatilità, nuova altezza e colori.

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat Sud America, ha detto che, da quando è arrivato in Brasile, lo Scudo sta guadagnando terreno e attualmente ha ottime performance commerciali, raggiungendo oltre il 35% del mercato nel segmento dei furgoni con capacità volumetrica da 6 a 8 m³.

Fiat Scudo 2024 interni

Fiat Scudo 2024: in Brasile è arrivo il nuovo model year

Interamente progettato per rendere redditizio il business dei clienti, completa la gamma di veicoli commerciali del bra di Stellantis e garantisce la migliore offerta di prodotto per i proprietari di flotte e i liberi professionisti.

Il Fiat Scudo è conosciuto per proporre la guidabilità di un’auto, avere le più svariate possibilità di trasformazione e la praticità di poter essere guidato da persone qualificate con un CNH di categoria B.

In altre parole, la versatilità è uno dei punti di forza dello Scudo, che nel nuovo model year 2024 ha guadagnato ancora più caratteristiche in questo senso. Questo perché una delle novità è proprio che il modello è diventato ancora più alto, sottolineandone la robustezza. Il furgone ha guadagnato 40 mm in altezza e 30 mm in altezza da terra, che ora sono rispettivamente 1975 mm e 665 mm.

Ci sono anche novità nella palette colori. Inizialmente disponibili in Aluminium Silver e Banchisa White, le versioni Cargo e Multi del Fiat Scudo 2024 ora offrono anche Carbon Black, una tonalità metallica che rappresenta un’alternativa più moderna e audace, aprendo nuove possibilità di applicazione e trasformazione e ampliando la portata del mercato.

Infine, ci sono modifiche anche nell’abitacolo del veicolo commerciale leggero. Il pannello ha acquisito un tocco audace con un nuovo colore mentre il cruscotto, che prima era grigio chiaro, ora è tutto nero, più scuro, diventando più adatto ad un’auto da lavoro e più armonioso con gli interni del veicolo.