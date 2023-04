Stellantis: dopo Fiat e Opel un altro marchio potrebbe presto arrivare in Algeria

Il gigante automobilistico Stellantis dovrebbe presto espandere la sua presenza nel mercato automobilistico algerino. Infatti, dopo aver ottenuto i necessari accordi per il marchio Fiat, e per Opel, un altro marchio dovrebbe presto essere aggiunto all’elenco delle case automobilistiche autorizzate a svolgere attività di importazione e produzione di automobili in Algeria.

Stellantis: dopo Fiat e Opel presto il gruppo automobilistico commercializzerà un altro marchio nel mercato auto dell’Algeria

Si tratta del marchio francese Citroën, che sta per ottenere l’omologazione definitiva per registrare l’arrivo delle vetture targate Citroën sul territorio nazionale. La scelta del rappresentante nazionale da parte di Stellantis per il marchio degli chevron è ricaduta sul gruppo Elsecom.

Come promemoria, Elsecom è un gruppo specializzato nell’importazione, distribuzione e servizi automobilistici e fondato nel 1981 dal Sig. Abderrahmane Achaïbou che ha esercitato prima l’attività di commercializzazione di sistemi di rilevamento incendi e installazione di sicurezza elettronica, prima di estendersi all’automobile nel 1996.

In attesa di questo ritorno previsto tra poche settimane, la gamma del marchio di Stellantis che verrà offerta sarà composta da veicoli privati ​​e utilitari. Questo almeno secondo quanto riporta la stampa specializzata del paese. Mourad Saâdi, giornalista specializzato in automobili, afferma in un articolo pubblicato sul sito carvision che la gamma di autovetture ruoterà attorno alle versatili city car C3 1.2L 75 CV e C3 1.2L 110 CV, C3 Aircross 1.2l 110 CV, la compatta C4 1.2l 130 CV e C4X 1.2L 130 CV.

Il SUV C5 Aircross 1.6l coronerà questa offerta nelle autovetture. Nel segmento delle utilitarie, Citroën arriverà con tre modelli noti, di cui il Berlingo sarà ancora il principale. Questo modello sarà alimentato dal motore 1.6l HDI 92 CV. Per offrire più volume di carico, il Jumpy e il Jumper completano questa offerta di utilità. Il primo è alimentato dal motore 2.0L HDI da 150 CV e dal cambio manuale. Il Jumper è alimentato dal motore 2.2L HDI da 140 CV.

Insomma continua l’espansione del gruppo Stellantis in Nord Africa ed in particolare in Algeria dove ricordiamo che è attualmente in costruzione un nuovo stabilimento in cui il gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares produrrà alcuni veicoli Fiat tra cui la nuova Fiat 500. Il produttore dunque intende aumentare ulteriormente la sua presenza in questo mercato che in futuro potrebbe crescere molto favorendo una crescita ulteriore del gruppo a livello globale.