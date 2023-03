Fiat inizia a vendere auto nuove in Algeria

I primi veicoli FIAT importati per il mercato algerino sono arrivati ​​ieri sera al porto di Mostaganem. L’avvio delle attività e l’avvio della commercializzazione dei veicoli del marchio torinese presso Fiat El Djazair, distributore della rete sul mercato algerino, è previsto per l’inizio della prossima settimana.

L’avvio della commercializzazione di veicoli Fiat in Algeria avverrà nel corso della prossima settimana

Si tratta di un primo passo prima dell’entrata in attività dello stabilimento situato ad Orano e gestito dal colosso automobilistico mondiale Stellantis. Secondo il ministro dell’Industria Ahmed Zeghdar, la commercializzazione delle prime vetture Fiat assemblate nello stabilimento di Orano inizierà alla fine del 2023.

Ricordiamo che il gruppo franco-italo-americano occupa un posto di rilievo nella Top 10 dei maggiori produttori mondiali. Stellantis riunisce ben 14 grandi marchi automobilistici (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot e Vauxhall) e nove, dell’italo-americana FCA (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati e Ram.

Abdelaziz Guend del Ministero dell’Industria algerino ha annunciato che il governo ha autorizzato la casa italiana alla vendita di auto importate e dunque dalla prossima settimana sarà in vendita la prima vettura Fiat importata. Questo dovrebbe avvenire il 19 marzo, in occasione del Victory Day che dovrebbe coincidere con il lancio ufficiale di Fiat in Algeria. La prima auto ad essere venduta sarà la nuova 500.

Inoltre continuano i lavori al nuovo stabilimento di Orano da dove usciranno 4 nuove auto della casa italiana. Secondo questo alto funzionario del Ministero dell’Industria, lo stabilimento Fiat Algeria sarà operativo il prossimo agosto. “La produzione inizierà a settembre. Le vetture saranno sottoposte ad una batteria di test. Questo vuol dire che la commercializzazione dovrebbe iniziare all’inizio del prossimo novembre”, ha affermato.

Ciò significa che le Fiat prodotte in Algeria saranno in strada entro la fine dell’anno. Tuttavia, altri veicoli “made in Algeria” potrebbero arrivare prima. Ad Orano saranno prodotte circa 90 mila auto all’anno. I modelli della casa italiana che saranno prodotti in quella fabbrica non sono stati ancora annunciati.