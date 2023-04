Nuova Alfa Romeo GT: possibile il ritorno?

Nuova Alfa Romeo GT è una delle auto che potrebbero fare ritorno nella gamma del Biscione in futuro. Da qui al 2030 infatti ogni anno Alfa Romeo lancerà un nuovo modello. Nei giorni scorsi lo stesso numero uno della casa milanese Jean-Philippe Imparato ha dichiarato di pensare ad una futura coupè sportiva di fascia alta. Ovviamente non è detto che si chiamerà così o che avrà questo design però l’intenzione di portare sul mercato uno modello molto sportivo che possa avere mercato in tutto il mondo c’è sicuramente.

Possibile il ritorno di una nuova Alfa Romeo GT?

A proposito di una nuova Alfa Romeo GT qui vi mostriamo un render che deriva da un video apparso su YouTube nel canale Motors che ipotizza l’ipotetico design di questo futuro e per il momento non ancora certo modello della casa automobilistica del Biscione. Ricordiamo che il gruppo Stellantis intende trasformare Alfa Romeo in un marchio premium globale e dunque sarà necessario nei prossimi anni lanciare una serie di nuove auto di altissimo livello che possano avere mercato in tutto il mondo.

Tra queste potrebbe esserci spazio anche una nuova Alfa Romeo GT. Possibile che a settembre possano arrivare conferme ufficiali da parte del CEO Imparato che ha detto che proprio in quel mese saranno approvati i progetti del Biscione per gli anni che vanno dal 2028 al 2030. Tra questi potrebbe esserci spazio per una nuova Alfetta, per un SUV di segmento E e forse per una nuova GT. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito da Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi.