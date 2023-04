Stellantis: a Trnava prevede di utilizzare anche propano e idrogeno verde

Stellantis a Trnava prevede di diversificare le proprie fonti energetiche. Come si evince dai documenti pubblicati, la casa automobilistica utilizza attualmente il gas naturale per le esigenze di gestione del sito. A causa dell’imprevedibilità e del prezzo delle consegne di questa merce, tuttavia, ha deciso di assicurarsi una fonte di energia alternativa, vale a dire il propano. La società non ha reso noto l’importo dell’investimento.

Stellantis punterà anche su propano e idrogeno verde per la sua fabbrica di Trnava

“Lo scopo della modifica dell’attività proposta è quello di costruire un nuovo magazzino di propano, che consiste in una stazione di imbottigliamento, serbatoi di stoccaggio del propano, una stazione di gassificazione, una stazione di compressione e una stazione di miscelazione, in cui la conversione del propano in naturale sintetico gas e gasdotti avranno luogo”, afferma il gruppo Stellantis in un comunicato.

Il progetto è pensato per essere compatibile con la tecnologia dell’utilizzo dell’idrogeno verde per riscaldare il reparto verniciatura, che la fabbrica sta valutando per il futuro. Trnavská automobilka è leader nella produzione di piccoli veicoli nel segmento B-mainstream. Ha iniziato la produzione in serie il 1 giugno 2006.

Attualmente produce la Citroën C3, la Peugeot 208 e la sua versione completamente elettrica e-208. Sempre nel 2021, il Gruppo Stellantis ha annunciato l’assegnazione di un nuovo programma produttivo a Trnava con un investimento di 180 milioni di euro. Il graduale avvio della produzione del nuovo programma di segmento B è previsto per l’inizio del 2024. L’azienda ha prodotto 312.500 veicoli in quella fabbrica lo scorso anno. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Slovacchia a proposito del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares.