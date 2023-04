Stellantis: la Corte Suprema negli USA respinge la causa di GM contro FCA

Lunedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di non accogliere la proposta di General Motors Co per riaprire la sua causa per racket contro la casa automobilistica rivale Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ora parte di Stellantis, oltre alle accuse di corruzione che coinvolgono il sindacato United Auto Workers.

Stellantis: la Corte Suprema dice no a GM nella causa contro FCA

I giudici hanno respinto un appello della General Motors contro l’archiviazione da parte di un tribunale di grado inferiore della sua causa che accusava Fiat Chrysler di aver corrotto funzionari sindacali dei dipendenti nel tentativo di indebolire GM e fare pressione sulla casa automobilistica di Detroit affinché si fondesse con FCA.

GM ha intentato una causa civile nel 2019 ai sensi del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, una legge progettata per colpire la criminalità organizzata, sostenendo che FCA, divenuta nel frattempo Stellantis, aveva corrotto i funzionari sindacali della United Auto Workers (UAW) per molti anni per influire sul processo di contrattazione e ottenere vantaggi, cosa che sarebbe costata miliardi di dollari a GM. General Motors ha chiesto un risarcimento stimato di 6 miliardi di dollari.

Un giudice federale del Michigan ha archiviato la causa nel 2020, affermando che le presunte lesioni di GM non erano state legalmente causate dalla condotta di FCA. Lo scorso agosto la 6a Corte d’Appello del Circuito degli Stati Uniti con sede a Cincinnati ha concordato. “Anche accettando la teoria di GM come vera, la catena di causalità tra le tangenti di FCA e il danno di GM è ancora troppo leggera”, ha scritto il 6° Circuito.

Un’indagine federale separata sulla corruzione ha portato ad almeno 17 condanne penali, tra cui ex dipendenti di FCA e due ex presidenti della UAW, dopo che i funzionari di FCA e della UAW hanno ammesso di aver sottratto fondi a loro vantaggio personale, utilizzando i fondi per liquori, sigari, gite, partite di golf e costosi soggiorni in hotel. Dunque per Stellantis una buona notizia.