FCA USA: Corte d’Appello rigetta le accuse di General Motors

Una corte d’appello degli Stati Uniti ha confermato una sentenza del 2020 che ha respinto una causa per racket intentata da General Motors Co contro la rivale Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ora parte di Stellantis ed ex dirigenti.

GM ha intentato una causa per racket nel novembre 2019, sostenendo che FCA ha corrotto per molti anni funzionari sindacali della United Auto Workers (UAW) per corrompere il processo di contrattazione e ottenere vantaggi, che sono costati all’azienda miliardi di dollari.

“Anche ammettendo la teoria di GM come vera, la catena di causalità tra le tangenti di FCA e il danno di GM è ancora troppo attenuata”, afferma il parere della giuria di tre giudici della Corte d’Appello del 6° Circuito degli Stati Uniti.

Ad oggi, 16 ex dipendenti della UAW e della FCA si sono dichiarati colpevoli in un’indagine federale sulla corruzione durata cinque anni che ha catturato due ex presidenti della UAW dopo che i funzionari hanno ammesso di aver sottratto fondi a loro vantaggio personale, utilizzando i fondi per liquori, sigari, gite di golf e costosi soggiorni in hotel .

Nell’agosto 2021, FCA US è stata condannata alla libertà vigilata dopo essersi dichiarata colpevole di aver effettuato pagamenti illegali per oltre 3,5 milioni di dollari a ufficiali dell’UAW. FCA ha pagato una multa di 30 milioni di dollari mentre l’UAW ha accettato una supervisione indipendente per risolvere l’indagine del Dipartimento di Giustizia.

La causa di GM ha accusato FCA di un piano di corruzione durato anni con i funzionari della UAW per ottenere un vantaggio ingiusto sul costo del lavoro, danneggiando infine GM. La casa automobilistica ha anche affermato che l’amministratore delegato di FCA Sergio Marchionne, morto nel 2018, voleva fare del male a GM nel tentativo di forzare una fusione tra le case automobilistiche rivali.

Marchionne, ha affermato la causa, “ha formalmente sollecitato GM per una fusione” nella primavera del 2015 ed è stato respinto. Da lì, la causa sostiene che Marchionne abbia orchestrato una negoziazione del contratto collettivo di lavoro che è stato “progettato, attraverso il potere della contrattazione modello, per costare miliardi a GM”.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Paul Borman ha respinto la causa di GM nel luglio 2020 dopo averla definita una distrazione per le società e una “perdita di tempo e risorse”. Borman ha anche negato la successiva mozione di GM di riaprire il caso, concludendo che le nuove prove presentate da GM erano “troppo speculative”.

