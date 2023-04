Peugeot 208 PSE: possibile il suo arrivo in futuro?

Ad eccezione della Peugeot 508, nessuna Peugeot ha diritto al marchio PSE, per il momento. L’imminente restyling della 208 sarebbe però giusto secondo alcuni per introdurre una simile versione. Peugeot 208 PSE al momento non è prevista e non c’è nessuna indicazione che questa sigla possa essere utilizzata nella vettura entry level della gamma della casa automobilistica del Leone.

Ecco quale potrebbe essere il design di una futura Peugeot 208 PSE che al momento non è prevista

Ormai da diversi anni la categoria delle city car fa a meno delle sportive pure e dure, lasciando da parte le sue etichette iconiche come GTi, con qualche eccezione. Ma si sa che i mesi sono contati per la Polo GTi o la Ford Fiesta ST che ancora figurano valorosamente nei cataloghi delle case madri.

A poco a poco, queste auto sono state sostituite da finiture che puntano più su stile o tecnologia rispetto alla potenza e alla sportività. Dunque la possibilità che con il restyling di questo autunno possa arrivare una Peugeot 208 PSE sembra davvero molto improbabile anche se ormai questa sigla fa rima più con elettrificazione che con sportività.

Nonostante ciò in Francia il sito Auto-moto attraverso il creatore digitale e designer Julien Jodry ha deciso di provare a ipotizzare come sarebbe una vettura di questo tipo in un render che è stato pubblicato sul web qualche giorno fa e che sicuramente ha suscitato apprezzamenti dai numerosi fan della casa automobilistica del Leone che ben vedrebbero l’arrivo di una simile versione nella gamma della city car del marchio francese del gruppo Stellantis.