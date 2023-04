Stellantis leader nella produzione in Argentina nel 2023

Le unità produttive di Ferreyra (Córdoba) ed El Palomar (Buenos Aires) hanno chiuso un trimestre con una produzione congiunta di oltre 40.000 veicoli, che oggi posiziona Stellantis come il primo gruppo produttivo in Argentina. L’azienda guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares rimane il leader delle vendite con oltre il 31 per cento del mercato, come ha fatto dal giorno in cui è nato il 19 gennaio 2021. Tra i grandi successi, spicca la partecipazione di Fiat Cronos e Peugeot 208 come modelli più venduti fuori dall’Argentina.

In Argentina Stellantis è il primo produttore di auto in questo inizio di 2023

Dopo un anno 2022 in cui il gruppo ha coronato diversi traguardi di vendita, produzione ed esportazione, l’anno in corso 2023 è già iniziato con risultati migliori e stimolanti. Il mese di marzo 2023 passerà alla storia dell’Associazione delle fabbriche automobilistiche dell’Argentina (ADEFA) come il quarto miglior marzo della storia per il suo livello di produzione. Il volume di tutti i produttori è riuscito a superare del 28,1 per cento i dati raggiunti nel primo trimestre del 2022. All’interno di questo eccezionale risultato, Stellantis Argentina ha registrato una crescita anno su anno del 36,4 per cento grazie alla produzione congiunta di Ferreyra ed El Palomar che oggi la posiziona come gruppo di produzione leader in Argentina.

L’ampio e iconico portafoglio di marchi Stellantis lo mantiene anche il gruppo di vendita leader in Argentina con una quota di mercato del 31,8 per cento grazie a oltre 36.000 unità vendute nel periodo gennaio-marzo 2023. Le posizioni di auto numero uno e numero due come numero di vendite nell’intero mercato sono detenute da Fiat Cronos e Peugeot 208, entrambi prodotti fabbricati nel Paese e con la più alta integrazione nazionale di ricambi auto (48 per cento e 42 per cento rispettivamente.