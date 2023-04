Jeep Wrangler supera Ford Bronco nel primo trimestre del 2023 negli USA

Nel primo trimestre del 2023, c’è stata una notevole differenza nei numeri di vendita tra Jeep Wrangler e Ford Bronco. Il fuoristrada di Jeep ha superato il Bronco, ma c’è di più nei numeri se analizzati da vicino. Ford ha venduto 32.430 unità del Bronco, con un aumento del 37,6 per cento rispetto alle 23.573 unità vendute nello stesso periodo dello scorso anno. Il marchio Bronco, che include Bronco Sport, ha registrato una crescita delle vendite del 18,3%. Ford ha riportato una forte domanda continua, guidata dalla conquista di circa il 60 percento, con i principali acquirenti provenienti da Wrangler e Grand Cherokee.

Jeep ha venduto 37.971 unità di Wrangler, un numero superiore al numero di unità Bronco vendute nello stesso periodo. Tuttavia, questa cifra è in calo del 17% rispetto alle 45.551 unità Wrangler vendute lo scorso anno. Al contrario, le vendite totali della Jeep Wrangler 4xe negli Stati Uniti sono aumentate del 72% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Jeep Wrangler 4xe ha rappresentato il 38% (14.392 unità) delle vendite totali di Jeep Wrangler nel primo trimestre del 2023.

“Continuiamo inoltre a vedere una forte domanda per i nostri veicoli ibridi plug-in, con Jeep Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe che si posizionano rispettivamente al primo e al secondo posto come veicoli PHEV più venduti in America”, ha affermato il capo delle vendite di FCA negli Stati Uniti, Jeff Kommor.

Sulla base di queste cifre, sembra che la Ford Bronco stia guadagnando terreno rispetto alla Jeep Wrangler. Nonostante le forti vendite della 4xe da parte di Jeep, le vendite complessive del fuoristrada sono diminuite, mentre il marchio Bronco ha registrato una crescita significativa. La riapertura delle banche degli ordini al dettaglio di Bronco il 27 marzo potrebbe essere un segno della continua crescita del marchio. Nel frattempo, Jeep sta prendendo piede altrove, principalmente nel mercato dei veicoli ibridi plug-in. Tuttavia la recente introduzione del Model year 2024 potrebbe aiutare Jeep a fare meglio nei prossimi mesi.