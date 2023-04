Stellantis: due importanti dirigenti lasciano il gruppo

Due dirigenti di Stellantis, hanno deciso di voltare pagina. Infatti, Guillaume Couzy e Amaury de Bourmont hanno annunciato su LinkedIn, lo stesso giorno, che avrebbero lasciato il produttore automobilistico. Guillaume Couzy, sostituito come direttore di Stellantis France da Christophe Musy il 1° marzo, ha annunciato su LinkedIn che avrebbe lasciato il gruppo dopo aver trascorso 30 anni nelle sue fila. Egli comunque non nasconde il suo orgoglio “di aver partecipato alla trasformazione del marchio Peugeot “.

Stellantis: Guillaume Couzy e Amaury de Bourmont lasciano il gruppo

Non cita gli ultimi mesi e in particolare la trattativa sui nuovi contratti di agenzia per i rivenditori che senza dubbio non rimarranno tra i suoi migliori ricordi. Il dirigente conclude così il suo post: “Ovviamente è un capitolo importante della mia vita professionale che sta cambiando, sto lavorando per scrivere il prossimo capitolo. A presto!”.

Quanto ad Amaury de Bourmont, direttore generale di Stellantis Germania fino a febbraio 2023, anche lui ha deciso di lasciare il produttore dopo quasi 30 anni di fedeltà. C’era stata una parentesi in Seat di pochi mesi tra il 1997 e il 1999. Amaury de Bourmont ha trascorso la maggior parte della sua carriera con il marchio Peugeot, ma ha anche gestito Citroën e DS Automobiles nel mercato francese dal 2015 al 2020. Questa partenza però sembra annunciare novità importanti per il manager che indica che ” c’è ancora un bel capitolo da scrivere, ne riparleremo tra un po’… A presto !”



Il valzer continua quindi in Stellantis, dove dalla fusione sono state innumerevoli le partenze (Le Borgne, Mesic, Daubresse, Lechantre, ecc.). Se il successo economico di questo matrimonio tra PSA e FCA è provato, con oltre 18 miliardi di utile nel 2022, questo però è costato fino ad ora molti addii.