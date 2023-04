Tavares: “Con le auto elettriche costi più alti e meno lavoratori necessari”

“Se un operaio di una fabbrica di motori di Stellantis riceve un’offerta di lavoro da uno dei nuovi stabilimenti di batterie della casa automobilistica, “correte” a prenderla”, ha consigliato l’amministratore delegato della casa automobilistica in un’intervista al salone dell’auto di New York mercoledì. I veicoli elettrici costano il 40% in più rispetto alle auto a combustione interna, ha affermato Carlos Tavares. Richiedono anche una forza lavoro ridotta, perché mancano di parti complicate e ad alta intensità di manodopera come i motori a combustione interna e le trasmissioni a più marce.

Anche al Salone di New York Carlos Tavares torna a parlare del difficile passaggio alle auto elettriche

“Dobbiamo essere estremamente strategici” riguardo alla transizione, ha affermato Tavares, affermando di aver parlato con “capi di stato” della questione e che le conversazioni con l’amministrazione Biden sono state “abbastanza produttive”. “Se non riduciamo in modo significativo i costi, la classe media non può permettersi veicoli e tutti perdono”, ha detto il CEO di Stellantis.

Tavares esamina la questione in termini letteralmente globali, sia perché lo è, sia perché questo gli consente di spostare la responsabilità sui governi di tutto il mondo che stanno spingendo il cambiamento. Tavares è tutt’altro che un negazionista del cambiamento climatico: “Il tempo stringe per il pianeta”.

Allo stesso tempo, non si offre volontario per pagare il conto da solo. Vuole grandi aumenti nella produzione di energia rinnovabile e nelle infrastrutture di ricarica. “La gente ha deciso questo cambiamento. Non possono presumere che non significhi alcun cambiamento per loro. Riguarda tutti noi.”Nelle democrazie moderne, i governi hanno deciso per i veicoli elettrici”, ha affermato. “Non è un problema solo per le aziende”.

Tavares inoltre ha detto di non è eccessivamente preoccupato per i colloqui contrattuali di quest’anno presso le fabbriche statunitensi di Stellantis, che costruiscono e vendono veicoli Ram, Jeep, Dodge, Chrysler, Fiat e Alfa Romeo. “In tutto il mondo, abbiamo un dialogo molto interessante e aperto con i sindacati”, ha detto. “Tutti i rischi oggi sono esterni all’azienda: inflazione, semiconduttori (carenza), normative severe”, accelerando il passaggio ai veicoli elettrici. “Non sono preoccupato per uno sciopero”, ha detto Tavares. “Non sono io a prendere le decisioni”, suggerendo che se ci sarà uno sciopero, la responsabilità ricadrà sul sindacato.