Vasseur soddisfatto dal ritmo gara della Ferrari in Australia

La Ferrari ha lasciato l’Australia senza punti, nonostante questo, Frédéric Vasseur è contento della prestazione del fine settimana. Il team manager sottolinea che hanno fatto un grande passo avanti, soprattutto in gara, ed è fiducioso che questo sarà l’inizio di una ripresa per il team nelle future gare. Charles Leclerc si è scontrato con Lance Stroll all’inizio della gara all’Albert Park costringendolo al ritiro, mentre una penalità ha tenuto Carlos Sainz fuori dalla zona punti. Così, la Ferrari ha lasciato l’Australia con un doppio zero, anche se Vasseur ha voluto evidenziare gli aspetti positivi del fine settimana.

Nonostante zero punti Vasseur è comunque contento dei miglioramenti nel ritmo gara della Ferrari in Australia

“Siamo un po’ giù per tutto questo, ma nel complesso penso che l’umore sia positivo. Abbiamo fatto un grande passo avanti in termini di prestazione in gara e su questo costruiremo il resto della stagione”, ha detto il boss del team Ferrari. Vasseur sostiene che il passo gara sia stato molto più positivo rispetto al Gran Premio precedente, in Arabia Saudita, in quanto una bandiera rossa quando Carlos Sainz si era appena fermato ai box ha complicato la gara del madrileno, ma la SF-23 è stata competitiva ed era riuscito a raggiungere la quarta posizione prima di essere penalizzata. “Dobbiamo prendere gli aspetti positivi e prepararci per le prossime gare. Abbiamo avuto un buon recupero dopo il GP di Jeddah e il ritmo era buono”, ha detto.

Pertanto, Vasseur è fiducioso che la Ferrari possa continuare a migliorare e invertire lo scarso inizio di stagione. “Baku è una gara sprint, quindi è un po’ diversa, ma avremo aggiornamenti nel corso della stagione “, ha detto il team principal del cavallino rampante. “Prepariamoci per il fine settimana e non pensiamo ad altro”, ha aggiunto.