Fiat chiude marzo da numero uno in Brasile

Arrivano buone notizie per Fiat dal Sud America. La principale casa italiana ha chiuso il mese di marzo ancora una volta leader di mercato in Brasile con il 22,1 per cento di quota di mercato e 41.448 unità consegnate ai suoi clienti, oltre 11mila davanti al secondo posto. Tre modelli del marchio sono stati nella top 10 nel terzo mese del 2023: Strada, numero uno della classifica, con 9.935 unità, Mobi (6.384 veicoli) e Argo (6.171 auto).

“Marzo è stato un mese importante per Fiat perché siamo riusciti a raggiungere la nostra maggiore quota di mercato dell’anno nei pick-up con Toro (15,6 per cento) e mantenere la leadership di Strada nella classifica generale del mercato brasiliano, anche con l’arrivo di un nuovo player nel segmento. Inoltre, per la prima volta, siamo stati il ​​marchio numero uno nei SUV al dettaglio con quasi il 14 per cento della categoria. È un ottimo inizio per il 2023”, afferma Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth in Sud America.

Nel risultato d’esercizio Fiat può inoltre festeggiare il primo posto sia nel mercato in generale (22 per cento di quota con 96,6 mila unità) che nei segmenti delle Botole (24,3%), dei Pickup (44,9%) e dei Furgoni ( 36,7 per cento). Come a marzo, nel totale dei primi tre mesi dell’anno, il marchio ha tre modelli tra i 10 best seller del Paese: Strada, Argo e Mobi.

Fiat chiude anche il primo trimestre del 2023 leader nel retail con una quota del 16,9 per cento e due modelli nella top 10 (Fastback e Strada). L’impresa si è ripetuta anche nel canale di vendita diretta, con una quota di mercato del 28,2 per cento e quattro modelli tra i dieci best seller: Strada al primo posto, Mobi al quinto, Argo al sesto e Toro al settimo.