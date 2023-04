Peugeot leader assoluto del mercato auto in Spagna a marzo

A marzo, Peugeot è riuscita a raggiungere la prima posizione (autovetture + veicoli commerciali) per il secondo mese consecutivo nel mercato spagnolo. La casa automobilistica del Leone ha registrato 9.510 immatricolazioni dei suoi diversi modelli di autovetture e veicoli commerciali, il che rappresenta una penetrazione dell’8,4 per cento e una crescita del 70 per cento rispetto ai risultati dello stesso mese dello scorso anno.

Nel segmento delle autovetture, Peugeot si è classificata seconda a marzo, dove ha ottenuto 8.016 immatricolazioni, l’82 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022. Queste cifre equivalgono a una quota di mercato dell’8,1 per cento. L’elettrificazione è uno dei punti di forza del marchio francese che fa parte del gruppo Stellantis. A marzo ha ottenuto una crescita del 71 per cento nei veicoli elettrificati con 816 immatricolazioni e +180 per cento considerando solo i veicoli elettrici.

Per quanto riguarda i singoli modelli, la Peugeot 2008, prodotta a Vigo, con 2.289 immatricolazioni, è il modello più venduto del marchio nel mercato spagnolo. Da parte sua, la 3008 Plug-in Hybrid resta tra le ibride plug-in più apprezzate, con 239 immatricolazioni. La e-208 urbanite elettrica ha ottenuto 168 immatricolazioni a febbraio, collocandosi nella Top 10 della classifica. Insomma davvero risultati molto positivi per il marchio del leone che spera di essere sempre più protagonista nel corso del 2023 nel mercato auto spagnolo che ricordiamo è uno dei più importanti a livello europeo.

Peugeot: la casa automobilistica del Leone chiude il mese di marzo al primo posto nel mercato auto spagnolo con 9.510 immatricolazioni

Per Stellantis dunque arrivano ancora buone notizie dalla penisola iberica dopo l’ottimo risultato registrato da Alfa Romeo che ha raddoppiato le sue immatricolazioni in Spagna nel 2023.