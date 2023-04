Alfa Romeo Giulia TI Super: la berlina ad alte prestazioni in edizione limitata

Alfa Romeo vanta una storia ricca di successi sportivi e di modelli iconici che hanno lasciato il segno. Tra le auto più leggendarie, spicca sicuramente l’Alfa Romeo Giulia TI Super.

Questa rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati grazie al suo design unico e alle sue prestazioni straordinarie. Lanciata nel 1963, la Giulia TI Super ha scritto un capitolo memorabile nella storia del Biscione e nel cuore degli alfisti.

Alfa Romeo Giulia TI Super tre quarti posteriore

Alfa Romeo Giulia TI Super: furono prodotte appena 501 unità

Il modello nasce come evoluzione della Giulia TI, una berlina lanciata nel 1962 per rispondere alle esigenze di una clientela in cerca di un’auto elegante e sportiva allo stesso tempo. Per creare la versione TI Super, gli ingegneri del marchio di Arese hanno lavorato per ridurre il peso e migliorarne le prestazioni grazie a un’attenta revisione dei componenti e all’adozione di materiali più leggeri.

Il risultato fu un veicolo dal design inconfondibile, con una linea slanciata e una presenza importante su strada. Il frontale della Giulia TI Super è dominato dal caratteristico trilobo del costruttore milanese, affiancato dai fari circolari e da prese d’aria che conferiscono all’auto un’immagine dinamica e aggressiva. Le fiancate presentano una linea di cintura bassa mentre la coda si distingue per la sua forma tronca e i fanali sdoppiati.

Sotto il cofano dell’Alfa Romeo Giulia TI Super si nascondeva un quattro cilindri in linea con cilindrata di 1570cc, capace di erogare 112 CV di potenza e 142 Nm di coppia massima. Questo propulsore, alimentato da due carburatori Weber doppio corpo, garantisce alla vettura prestazioni eccellenti per l’epoca, con una velocità massima di 185 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 9 secondi.

Il telaio era basato su una struttura a longheroni e traverse, con sospensioni anteriori a ruote indipendenti e un ponte rigido al posteriore. L’impianto frenante prevede, invece, freni a disco su tutte e quattro le ruote mentre lo sterzo è a cremagliera con servoassistenza.

Numerosi successi conquistati anche nelle competizioni

Grazie alle sue prestazioni e alla sua affidabilità, la TI Super ha ottenuto numerosi successi nelle competizioni automobilistiche degli anni ‘60. Ha partecipato a diverse edizioni della Targa Florio e del Tour de France Automobile, oltre a conquistare vittorie nei campionati turismo in Italia e all’estero. È stata anche impiegata nelle cronoscalate, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diverse tipologie di competizione.

La Giulia TI Super ha lasciato un’eredità molto importante nel mondo dell’automobilismo e tra gli appassionati di Alfa Romeo. La sua combinazione di eleganza, prestazioni e successi sportivi ne ha fatto un’icona del design italiano e un simbolo dell’ingegneria del marchio di Arese. Nonostante sia passato più di mezzo secolo dalla sua presentazione, continua a suscitare ammirazione e desiderio tra gli alfisti di tutto il mondo.

Oggi, le varie TI Super sono diventate molto ricercate dai collezionisti e dagli appassionati di auto storiche. Grazie alla sua rarità (sono state prodotte solo 501 unità) e alla sua storia affascinante, quest’auto può raggiungere quotazioni elevate nel mercato dell’auto d’epoca. I fortunati proprietari partecipano spesso a raduni e manifestazioni dedicate alle vetture auto storiche, dove continua a catturare l’attenzione del pubblico con il suo fascino intramontabile.

Il lancio dell’Alfa Romeo Giulia TI Super rappresenta uno dei momenti più significativi nella storia del marchio e dell’automobilismo italiano. Con il suo design affascinante, le sue prestazioni notevoli e i suoi successi nelle competizioni, è entrata a pieno titolo nel pantheon delle auto storiche più ammirate e desiderate.