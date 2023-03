Nuova Alfetta: c’è chi la immagina così

Nuova Alfetta potrebbe essere uno dei modelli che il marchio del Biscione potrebbero lanciare sul mercato dal 2027 in poi, dopo i veicoli che già sono stati confermati. Lo ha confermato il CEO Imparato che ha anche aggiunto che una decisione definitiva sarà presa molto probabilmente a settembre 2023 quando ci sarà una riunione con Stellantis per approvare i progetti di Alfa Romeo dal 2027 al 2030.

Nuova ipotesi di design a proposito della nuova Alfetta

In caso di ritorno la nuova Alfetta sarà una vettura di segmento C che sarà realizzata su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. L’auto offrirebbe un’alternativa ai clienti del Biscione che non vogliono acquistare Alfa Romeo Tonale. Imparato ha detto che non si tratterà di una tradizionale berlina a due volumi come la precedente Giulietta uscita di produzione nel 2020.

Infatti se la nuova Alfetta si farà sarà una vettura con un design sorprendente. L’auto è stata immaginata nelle scorse ore in un nuovo render pubblicato dal sito Auto Zeitung e realizzato dal famoso designer e artista digitale Avarvarii che ha ipotizzato l’aspetto di una futura vettura di segmento C di Alfa Romeo.

La nuova Alfetta, come confermato dallo stesso Imparato, in caso di ritorno verrebbe venduta solo in Europa e rappresenterebbe una eccezione alla regola che si è imposta il Biscione per il futuro di realizzare auto che possano avere mercato in tutto il mondo per rendere Alfa Romeo un marchio premium globale che è l’obiettivo del gruppo Stellantis per quanto riguarda il futuro del suo marchio. Vedremo dunque nei prossimi mesi a proposito di questa auto quali altre novità arriveranno dalla casa automobilistica milanese. Al momento Alfa Romeo è concentrata nel lancio di un SV compatto nel 2024, delle nuove Giulia e Stelvio nel 2025 e nel 2026 e di una nuova ammiraglia nel 2027.