Stellantis afferma che sta conducendo una valutazione della produzione del suo impianto di pickup Ram 1500 a Sterling Heights e che potrebbe avere implicazioni per i posti di lavoro e i ruoli dei lavoratori. Il CEO Carlos Tavares ha sottolineato la necessità di trovare risparmi, perché i veicoli elettrici costano il 40% in più rispetto ai loro omologhi con motore a combustione interna. Ha detto che c’è un notevole margine di miglioramento nell’efficienza produttiva nordamericana sulla base di cambiamenti praticati altrove e ha notato come l’assenteismo statunitense sia superiore a quello europeo.

Stellantis valuta il futuro dell’impianto di Sterling Heights

“Come normale corso degli affari”, ha dichiarato la portavoce Jodi Tinson in una dichiarazione, “Stellantis valuta continuamente i nostri processi di produzione per garantire che funzionino nel modo più efficiente possibile e per identificare opportunità di miglioramento”. Poiché il processo è in corso presso lo stabilimento che impiega quasi 6.500 dipendenti, la casa automobilistica ha rifiutato di specificare impatti particolari. Inoltre, non era chiaro quanto tempo potesse richiedere la valutazione.

La valutazione arriva quando Stellantis già quest’anno ha adottato misure per affrontare i costi. Alla fine di febbraio, ha iniziato a fermare a tempo indeterminato il suo impianto in cui viene prodotto Jeep Cherokee a Belvidere in Illinois, interessando 1.350 lavoratori. Ciò ha fatto seguito a una mossa in ottobre per tagliare il terzo turno presso il suo impianto di assemblaggio a Warren, sede dei SUV Wagoneer e del pickup Ram 1500 Classic, anche se la società ha affermato che l’intenzione è di riportare lo stabilimento a tre turni una volta affrontato il problema della qualità per aumentare la produzione delle versioni a passo più lungo dei Wagoneer.

La notizia della valutazione arriva mentre l’UAW conclude la sua convenzione di contrattazione quadriennale. Martedì, durante l’evento, Rich Boyer, vicepresidente della UAW e capo del dipartimento di Stellantis, ha rivolto un appassionato appello ai membri affinché si uniscano per Belvidere e contro i datori di lavoro che cercano di tagliare i posti di lavoro.