Stellantis Cassino: cresce la produzione da aprile doppio turno

Da Cassino arriva ottime notizie per il gruppo Stellantis. La fabbrica del gruppo automobilistico sita a Piedimonte San Germano ha visto un aumento della produzione che ha spinto l’azienda a ripristinare il secondo turno di produzione a partire dalla metà del prossimo mese di aprile. Ciò lo si deve all’ottimo andamento delle tre auto che vengono prodotte in quella fabbrica: Maserati Grecale, Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

A Cassino dunque si torna nuovamente a lavorare su due turni dopo un ottimo inizio di 2023 che ha visto Maserati Grecale diventare l’auto che vende più di tutte tra quelle presenti nella gamma della casa automobilistica del Tridente. Il SUV di segmento D rappresenta circa la metà delle immatricolazioni di Maserati. Molto bene anche Alfa Romeo Giulia e Stelvio che hanno triplicato le loro immatricolazioni nei primi 2 mesi dell’anno.

Ricordiamo che lo stabilimento Stellantis di Cassino nelle scorse settimane ha ricevuto conferma direttamente dal capo dell’azienda Carlos Tavares che in futuro produrrà nuove auto su piattaforma STLA Large. Secondo indiscrezioni si dovrebbe trattare di Maserati Grecale elettrica e delle nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Si vocifera inoltre del possibile arrivo di un quarto modello premium sempre nei prossimi anni.

Stellantis di recente ha dichiarato che più avanti indicherà esattamente quante e quali auto verranno prodotte a Cassino in futuro. Quello che è certo è che questo sito produttivo continuerà ad avere un ruolo centrale nei futuri piani di crescita del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

I sindacati ovviamente commentano in maniera molto positiva il ripristino dal 17 aprile del doppio turno in alcuni reparti della fabbrica di Cassino. Già nel 2022 con circa 55 mila unità prodotte la fabbrica aveva visto aumentare la sua produzione di oltre il 25 per cento rispetto al 2021. Si prevede una crescita ulteriore in questo 2023.