Nuova Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV: il 2024 sarà molto interessante

Il 2024 per il gruppo Stellantis sarà un anno sicuramente molto interessante. Nuova Fiat Panda, nuova Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV sono le tre principali novità che caratterizzeranno il gruppo automobilistico ma non le uniche. Per quanto riguarda Lancia Ypsilon sarà la prima delle tre ad arrivare. Il suo debutto è previsto per il primo trimestre del 2024 ma non si esclude che le prime immagini del veicolo saranno anticipate da Lancia entro fine 2023 come ha rivelato di recente il suo numero uno l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Stellantis nel 2024 sarà grande protagonista grazie ai debutti della nuova Fiat Panda, della nuova Lancia Ypsilon e del SUV di Alfa Romeo

Il secondo modello ad arrivare dovrebbe essere Alfa Romeo B-SUV. Entro fine anno scopriremo come si chiamerà questa vettura che dovrebbe debuttare nel primo trimestre del 2024. Si tratterà di un SUV sui generis che piacerà molto a chi amava MiTo e Giulietta come anticipato dal CEO del Biscione Imparato. La vettura sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP e sarà la prima auto del Biscione ad avere una versione totalmente elettrica.

Infine sempre nel 2024 è previsto per Stellantis anche il debutto della nuova Fiat Panda. La vettura dovrebbe essere prodotta in uno degli stabilimenti del gruppo nell’est dell’Europa, forse in Serbia. La vettura sorgerà sulla nuova piattaforma STLA Small avrà una lunghezza intorno ai 4 metri e uno stile molto diverso da quello dell’attuale modello.

La nuova Fiat Panda è considerato un modello fondamentale per la crescita di Fiat in Europa. L’auto infatti riporterà la casa italiana nel segmento B delle berline dopo anni di assenza. L’auto si caratterizzerà per un rapporto qualità prezzo molto elevato e porterà Fiat in una nuova era. Dunque con la nuova Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV Stellantis si candida ad essere una delle principali protagoniste del mercato in Europa il prossimo anno.