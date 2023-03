Alfa Romeo: ecco quando potrebbe debuttare il SUV compatto

Si parla tanto del futuro SUV compatto di Alfa Romeo. Questo sarà il prossimo modello ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto è previsto nel 2024 e più precisamente nel corso del primo trimestre. Entro fine anno conosceremo finalmente il nome di questo veicolo destinato ad avere un ruolo importante all’interno della gamma della casa automobilistica milanese. Infatti si tratterà del veicolo che venderà più di tutti tra quelli presenti nella gamma del Biscione.

Al Salone di Bruxelles 2024 il debutto del nuovo SUV compatto di Alfa Romeo?

A proposito del futuro SUV compatto di Alfa Romeo in tanti si domandano quando potrebbe debuttare. A questa domanda potrebbe aver risposto nelle scorse settimane il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Durante la scorsa edizione del Salone dell’auto di Bruxelles a gennaio Imparato ha dichiarato che il veicolo potrebbe debuttare in occasione della prossima edizione dell’evento.

Non si tratta di una certezza, visto che la data di presentazione deve ancora essere confermata ufficialmente. Tuttavia se fosse effettivamente il Salone di Bruxelles il luogo scelto per il debutto di questo veicolo ciò significherebbe che al suo debutto manca meno di un anno. Infatti la prossima edizione del Salone si terrà a gennaio del prossimo anno. Ricordiamo che il futuro SUV compatto di Alfa Romeo sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP. Avrà una versione completamente elettrica che sarà la prima per il Biscione.

Questo modello dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,2 – 4,3 m. L’auto presenterà due motorizzazioni. Oltre all’elettrica sarà presente anche un modello entry level con motore Mild Hybrid che sarà la vettura di Alfa Romeo più economica in assoluto. Quanto allo stile Imparato ha detto che sarà un SUV sui generis e che piacerà molto a chi amava Giulietta e MiTo.