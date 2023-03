E-TECH 2023: in fiera le migliori tecnologie per la produzione dei veicoli elettrici

Con l’approvazione in via definitiva allo stop ai motori endotermici dal 2035 e l’aumento dell’attenzione verso l’intero comparto della mobilità elettrica, assume ancora più importanza E-TECH EUROPE 2023, la fiera internazionale dedicataall’industria delle batterie e delle tecnologie per i veicoli elettrici e l’e-mobility, in programma il 19-20 Aprile 2023 a BolognaFiere.

E-TECH EUROPE 2023, alla sua seconda edizione, ha infatti il preciso scopo di creare occasioni esclusive di business e confronto tra tutti gli operatori del settore e di sostenere le tantissime aziende che ogni giorno decidono di investire in questo comparto, chiamato a giocare un ruolo decisivo nella transizione energetica.

L’evento, che riunirà a Bologna, nel cuore della Motor Valley, oltre 230 tra aziende, centri di ricerca e istituzioni, rappresenterà infatti un’occasione imperdibile per l’industria dell’Elettricità 2.0 e della mobilità elettrica a zero emissioni per aggiornarsi, confrontarsi, conoscere in anteprima le ultime tendenze del mercato e testare dal vivo le novità tecnologiche proposte dagli espositori.

La rivoluzione elettrica e tecnologica attualmente in atto sarà il focus anche del programma conferenze di E-TECH EUROPE 2023, che si articolerà nelle tematiche batterie, powertrain ed elettrificazione digitale, ognuna delle quali avrà una sala conferenze dedicata.

L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione e permette l’accesso sia alla sezione espositiva che alle conferenze.

E-TECH EUROPE 2023 è un evento organizzato da A151 srl in collaborazione con BolognaFiere e le più importanti associazioni di settore, centri di ricerca, enti ed università ed è patrocinata da MOTUS-E, UNRAE – Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri e AITMM – Associazione Italiana Travel e Mobility Manager.

