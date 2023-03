Alfa Romeo: quarto appuntamento con “Beyond the Visible”

Da pochissimo è online il quarto episodio della famosa docu-serie targata Alfa Romeo “Beyond the Visible”. Questa serie sta appassionando tutti i fan del Biscione e della F1 in quanto essa svela il “dietro le quinte” del team di Formula 1. Al centro della nuova puntata vi è l’aerodinamica, la scienza che studia la dinamica dell’aria, al fine di “controllare” la resistenza, l’attrito e il moto. Concepito per suscitare grande entusiasmo anche nei confronti di chi non segue assiduamente la Formula 1, il nuovo episodio “Measuring the unmeasurable” è ora disponibile sui canali social ed il canale YouTube ufficiali Alfa Romeo.

Questo episodio della serie di Alfa Romeo porta tutti gli appassionati a conoscere i segreti dell’aerodinamica, la scienza che studia la dinamica dell’aria. Tutto questo contribuisce a influenzare il comportamento della vettura in gara, migliorando così la sua efficienza e anche le prestazione. Si tratta di un compito fondamentale e complesso affidato ai designer e agli ingegneri del team di Formula 1 del Biscione, che lavorano a stretto contatto con motoristi e telaisti e che hanno l’obiettivo di progettare una vettura che sia rispettosa delle nuove regole ma che allo stesso tempo sia in grado di garantire prestazioni di altissimo movello.

Inoltre, al pubblico di questo nuovo episodio della docu-serie sarà svelata l’importanza del feedback comunicato dai piloti ai propri ingegneri. Questa è fondamentale per attuare la strategia migliore per il cambio gomme in base alle condizioni meteo, alle temperature, alla velocità del vento e ad altri fattori, quali le condizioni della pista.

Il filmato dunque fa capire come niente sia casuale ma che ogni aspetto in questa disciplina venga analizzato con grande cura per garantire alle monoposto le migliori prestazioni possibili. Del resto, da molti decenni ormai gli studi sull’aerodinamica sono considerato un aspetto fondamentale per quello che concerne il mondo delle competizioni motoristiche, studi che sono stati migliorati e perfezionati sempre di più grazie all’evoluzione tecnologica e all’incremento della potenza dei motori.

Cristiano Fiorio, Alfa Romeo F1 Manager ha dichiarato che il tema dell’aerodinamica che è al centro del nuovo episodio di Beyond the visible è un tema molto importante e tra i più entusiasmanti per quello che riguarda la Formula 1 e mette in evidenza il genio e la visione dei migliori tecnici.