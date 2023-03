Stellantis: la produzione di auto premium in italia preoccupa la Francia

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha annunciato pochi giorni fa che la produzione di alcuni modelli più grandi dei marchi Alfa Romeo, DS Automobiles, Maserati e di altri brand avverrà in Italia. In particolare alcuni di essi saranno realizzati nello stabilimento di Cassino, dove oggi vengono prodotti modelli come Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Maserati Grecale. Tuttavia, ciò che ha soddisfatto gli italiani ha provocato un’ondata di commenti negativi in ​​​​Francia.

Stellantis: il recente annuncio della produzione di auto premium in Italia ha sollevato qualche malumore in Francia

I sindacati francesi temono che questa decisione possa incidere sui posti di lavoro e sugli investimenti tanto necessari al paese d’origine dei marchi Citroën e Peugeot. I sindacati sono preoccupati per i grandi investimenti e la produzione di modelli di prestigio in Italia e temono che Stellanits chiuderà le sue fabbriche e ridurrà la produzione in Francia. Temono un impoverimento del patrimonio automobilistico del paese. L’azienda seleziona i siti di produzione più favorevoli utilizzando un’analisi dei costi e negoziando con i governi l’importo del sostegno per i suoi investimenti. Ovviamente Il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha tranquillizzato tutti dicendo che anche in Francia saranno prodotti numerosi nuovi modelli e nessuna fabbrica sarà chiusa.

Ricordiamo che in Italia Mirafiori sarà lo stabilimento in cui verranno prodotte molte delle nuove Maserati oltre alla Fiat 500. A Cassino dovrebbero essere prodotte la Maserati Grecale elettrica e le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Si prevede la produzione anche di un quarto modello. A Melfi verrà realizzata una nuova super linea in cui saranno assemblate quattro auto elettriche. Si dovrebbe trattare di un modello di Lancia, uno di Opel e due di DS Automobiles. Al momento però sono tutte voci e si attendono conferme ufficiali da parte di Stellantis che comunque non dovrebbero tardare ad arrivare.