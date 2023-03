Nuova Peugeot 5008: sarà questo il suo futuro design? [RENDER]

Peugeot continua a sviluppare la nuova Peugeot 5008, terza generazione del celebre modello che ha debuttato nel 2009. Si prevede che il nuovo crossover debutterà sul mercato nell’estate del 2024 e sarà messo in vendita nell’autunno dello stesso anno. Non c’è ancora una parola ufficiale su come sarà il modello di prossima generazione. La casa francese di Stellantis sta mantenendo uno stretto riserbo. Tuttavia il designer del sito web spagnolo Motor ha offerto la sua versione del potenziale aspetto di questo modello.

Ecco come potrebbe cambiare la nuova Peugeot 5008

A giudicare dal rendering, si ritiene che la prossima Peugeot 5008 riceverà una nuova identità aziendale, che è stata presentata utilizzando il concept Peugeot Inception mostrato all’inizio di quest’anno al CES di Las Vegas. Tuttavia, in precedenza la società ha anticipato che vedremo un tale design sui modelli di produzione non prima della metà di questo decennio. Quindi non è detto che questa auto lo riceverà per davvero.

La terza generazione di Peugeot 5008 avrà ancora un kit carrozzeria in plastica non verniciata attorno al perimetro della carrozzeria, ma gli elementi decorativi argentati potrebbero scomparire. A giudicare dal rendering, l’auto avrà maniglie delle porte convenzionali e specchietti laterali tradizionali. Sempre secondo indiscrezioni, durante il cambio generazionale, la nuova Peugeot 5008 diventerà più lunga e più larga di qualche millimetro, invece l’altezza probabilmente dovrebbe rimanere la stessa.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, non ci dovrebbe essere più spazio per i diesel, confermati invece motori a benzina e ibridi. Ci sarà anche una versione completamente elettrica che probabilmente arriverà circa 1 anno dopo. Si presume che la nuova Peugeot 5008 nel mercato europeo dovrà competere con il futuro crossover Renault Espace.