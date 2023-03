Vasseur smentisce le voci di una possibile partenza di Mekies

Il capo del team Ferrari Frédéric Vasseur ha smentito le voci secondo cui Laurent Mekies vuole lasciare la Scuderia con effetto immediato. Il francese ricorda che una cosa è essere scontenti dei risultati, come lo sono oggi in tanti a Maranello, un’altra è voler abbandonare la nave. Mekies è un altro degli alti funzionari della Ferrari che secondo indiscrezioni potrebbe lasciare la Scuderia all’inizio del 2023, ma Vasseur ha chiarito che questo non è vero. Il francese comprende che Mekies non è contento di questo inizio di stagione, ma ciò non significa che voglia lasciare Maranello.

Vasseur smentisce le voci secondo cui Laurent Mekies vuole lasciare la Scuderia

“Avere persone infelici e persone che vogliono andarsene sono due cose totalmente diverse. Penso che sia abbastanza normale avere persone infelici quando non ottieni i risultati sperati, non sono felice neanche io, ma la cosa più importante è lavorare insieme e trovare il modo migliore per migliorare. Lasciare l’azienda è una storia diversa “, ha detto Vasseur secondo quanto pubblicato dal quotidiano Mirror.

Le voci di un possibile addio a Mekies arrivano quasi una settimana dopo che David Sanchez si è dimesso dopo aver guidato la progettazione del concept SF-23. Il francese avrebbe potuto puntare alla McLaren e non è l’unico a partire, visto che anche quest’anno Gino Rosatto e Jonathan Giacobazzi non scenderanno in pista vestiti di rosso.

Oltre a Mekies, un altro che sembra voler lasciare la Ferrari è Iñaki Rueda. Lo spagnolo aveva unito il ruolo di capo della strategia a quello di direttore sportivo nel 2022, ma dopo aver commesso una serie di errori in tal senso, Vasseur ha optato per apportare modifiche al suo ruolo. Il francese lo ha mandato a Maranello nel box da remoto, mentre il suo posto in pista è stato assegnato a Ravin Jain.