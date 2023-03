Stellantis lancia la prima tranche del suo programma di riacquisto di azioni proprie

Nell’ambito del programma di riacquisto di azioni proprie annunciato lo scorso 22 febbraio 2023, per un importo massimo di 1,5 miliardi di euro, il gruppo Stellantis ha firmato un accordo di riacquisto con una società finanziaria indipendente relativo alla prima tranche, che coprirà un importo massimo di 500 milioni di euro. La prima tranche del programma di riacquisto di azioni ordinarie della società di Carlos Tavares inizierà il 17 marzo 2023 e terminerà entro e non oltre il 19 giugno 2023. Le azioni ordinarie acquistate nell’ambito di questo programma saranno annullate a tempo debito.

Il programma di acquisto di azioni ordinarie di Stellantis sarà attuato sulla base dell’autorizzazione concessa dall’assemblea degli azionisti del 13 aprile 2022, rinnovabile o prorogabile, fino ad un massimo del 10 per cento del capitale sociale della società. Il prezzo di acquisto per azione ordinaria del gruppo non supererà un importo pari al 110 per cento del prezzo di mercato delle azioni sul NYSE, Euronext Milano o Euronext Parigi.

Dopo l’operazione di riacquisto di n. 69,1 milioni di azioni (2,2 per cento del capitale sociale della Società) effettuata il 15 settembre 2022, l’autorizzazione residua è di n. 99,2 milioni di azioni attualmente detenute dal partner cinese Dongfeng Corporation, come annunciato il 15 luglio 2022. Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni dal gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.