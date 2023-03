Alfa Romeo sceglie Palermo per girare il nuovo spot

Dopo la Red Bull anche Alfa Romeo ha scelto Palermo come luogo per girare il suo nuovo spot pubblicitario. La casa automobilistica del Biscione ha scelto il capoluogo siciliano per uno shooting fotografico e per riprese video. Al momento non è ancora chiaro quale possa essere l’oggetto di questa campagna. Sembra però escluso che si possa trattare della monoposto di F1. Dunque quasi sicuramente sarà uno dei nuovi modelli che fanno parte della sua gamma. In particolare si ipotizza o il Sub Tonale o le nuove Giulia e Stelvio che di recente hanno ricevuto un leggero restyling.

Sabato 18 marzo riprese video e shooting fotografico per Alfa Romeo a Palermo

La notizia dell’imminente arrivo di Alfa Romeo a Palermo è arrivata dall’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune in cui sono previsti una serie di divieti e chiusure di strade per Sabato 18 marzo proprio in vista di queste riprese che saranno effettuate dalla casa automobilistica milanese. Guardando l’ordinanza dove sono indicate vie e orari possiamo notare che le riprese avverranno sia di giorno che di notte in alcune tra le principali vie di Palermo.

Vedremo dunque nei prossimi giorni che novità emergeranno in proposito. Ricordiamo che Alfa Romeo è impegnata nel suo rilancio in grande stile nel segmento premium del mercato auto. Nei prossimi mesi sarà svelata una nuova super car che probabilmente sarà venduta in edizione limitata. Poi toccherà ad un nuovo SUV compatto che sarà prodotto in Polonia. A seguire arriveranno le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, mentre nel 2027 è attesa una nuova ammiraglia.