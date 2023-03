Alfa Romeo Supercar: nuove indiscrezioni dalla Francia

Alfa Romeo Supercar dovrebbe essere la prossima sorpresa che la casa automobilistica del Biscione riserverà ai suoi numerosi fan. A quanto pare la vettura sarà presentata nei prossimi mesi in versione concept car. Giugno potrebbe essere il mese giusto per il suo debutto ma non escludiamo che la presentazione possa avvenire anche prima. Ad aprile, secondo quanto dichiarato dal CEO Imparato, la vettura dovrebbe essere approvata per la produzione in edizione estremamente limitata.

Dalla Francia dicono che l’imminente Alfa Romeo Supercar sarà parente stretta della Maserati MC20

Nelle scorse ore dalla Francia sono arrivate nuove indiscrezioni a proposito della futura Alfa Romeo Supercar. Si tratta del sito L’Automobile-Magazine che afferma che l’auto sarà parente stretta della Maserati MC20. In particolare le due auto condivideranno la stessa piattaforma e il motore V6 Nettuno da 630 cavalli che qui potrebbe anche essere potenziato. Inoltre il magazine francese dice anche che l’auto nello stile prenderà ispirazione della celebre 33 Stradale del 1967.

Non è un caso che al recente Salone dell’auto di Bruxelles nello stand di Alfa Romeo sia stato dedicato ampio spazio a questa iconica vettura. L’auto sempre secondo il sito francese sarà prodotta in appena 33 unità e in un secondo momento potrebbe arrivare anche la versione Spider. Si dice anche che i prezzi saranno abbastanza elevati e come confermato dal CEO Jean-Philippe Imparato l’auto sarebbe già sold out.

L’automobile magazine ha pure pubblicato un render in cui si accennano quelle che potrebbero essere le linee di design di questa auto. Vedremo dunque se queste notizie saranno ufficialmente confermate e soprattutto se a breve si conoscerà la data esatta di debutto di questa attesa Alfa Romeo supercar. Ricordiamo che comunque questa auto è considerata un modello al di fuori della normale gamma del Biscione che invece prevede di lanciare nel 2024 un nuovo SUV compatto.