Stellantis rallenta con i sistemi di assistenza alla guida a causa della carenza di microchip

Stellantis sta ripensando alle caratteristiche da includere nei veicoli dei suoi brand a seguito della carenza globale di microchip che ha causato interruzioni della produzione e ritardi nelle consegne. La società ha chiuso con gli “espedienti”, afferma Ned Curic, chief technology officer della casa automobilistica. Ciò potrebbe significare un’implementazione più lenta delle funzionalità autonome che potenzialmente offrono maggiori profitti, per concentrarsi su cose più utili per gli automobilisti.

La carenza globale di cmicrohip spinge Stellantis a ripensare le priorità

“La carenza di chip è stata una benedizione sotto mentite spoglie per le persone come me che hanno sempre voluto controllare e costruire cose significative”, ha recentemente dichiarato Curic. “Nell’ultimo anno, abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo detto: ‘OK, non ci interessano le caratteristiche che hanno gli altri. Ci preoccupiamo di ciò che i clienti vogliono nelle loro auto.”

I clienti nelle loro auto fanno quattro cose, ha detto Curic: “Parlano, navigano, consumano contenuti e configurano il veicolo: cose di base come HVAC o accendere le luci”. Dice di aver indirizzato i suoi team a concentrarsi su queste cose di base per garantire che siano perfette e possano essere realizzate con un clic o uno sguardo.

E anche se sembra facile, semplificare tale processo in modo efficace può essere complicato, ha affermato Yves Bonnefont, chief software officer di Stellantis. L’azienda sta investendo nella ricerca sull’analisi dei dati, le icone e altri modi per realizzarlo. Le architetture elettroniche dei veicoli si stanno evolvendo verso sistemi più centralizzati che richiederanno meno microchip più potenti. Stellantis ha collaborato con Foxconn per progettare semiconduttori in grado di svolgere più funzioni.

“Le persone hanno davvero bisogno di questi sedili massaggianti o di altre funzionalità che hai lì dentro?” ha detto. “Se non li usano, stai solo aggiungendo costi al veicolo e al peso. I sedili massaggianti richiedono potenza al sedile, agli attuatori, i sedili diventano più pesanti.” Questo ovviamente non significa che si rinunci alla guida autonoma anche se il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha affermato che la società vede applicazioni fino al livello 3 nei veicoli per i privati. L’attenzione per le tecnologie senza conducente di livello 4 e 5 che sta sviluppando con Waymo LLC, un’affiliata della società madre di Google Alphabet Inc., è per usi commerciali.