Stellantis Saltillo: lo stabilimento riceve importante riconoscimento

Lo stabilimento di assemblaggio Stellantis di Saltillo in Messico ha ottenuto la designazione d’argento assegnata dal WHC (Wildlife Habitat Council), diventando il primo stabilimento Stellantis in Messico a ricevere questo riconoscimento. WHC è un’organizzazione che promuove e certifica la conservazione e la gestione dell’habitat nei terreni di lavoro attraverso le associazioni e l’educazione ambientale.

Lo stabilimento Stellantis di Saltillo riceve la Certificazione Silver Level Conservation

La Certificazione Silver Level Conservation è stata ottenuta per il progetto “Biodiversità nello Stabilimento STAP” (Saltillo Truck Assembly Plant), che consisteva nella realizzazione del programma di conservazione dei rettili, scoiattoli maculati ed educazione ambientale. Tale riconoscimento è stato conseguito nel primo anno di partecipazione dello Stabilimento di Stellantis.

“L’impianto di assemblaggio ha ricevuto vari premi nel corso dei suoi 27 anni”, ha commentato Gerardo Camacho, direttore di produzione dello stabilimento di assemblaggio Stellantis di Saltillo. “In questo stabilimento operiamo in modo ecologicamente responsabile nel rispetto degli standard nazionali e aziendali, che ci consentono di essere riconosciuti in ambito ambientale. Questa certificazione è un esempio di ciò che l’azienda sta facendo per svolgere azioni a beneficio dell’ambiente e che siano in linea con il Piano Dare forward 2030”, ha aggiunto Camacho.

Nell’ambito dei programmi promossi dall’area EHS (Salute e Sicurezza Ambientale) dello Stabilimento di Stellantis, sono state realizzate diverse attività, quali la predisposizione di uno Studio di Biodiversità nell’area in cui è ubicato lo stabilimento per l’individuazione della flora e della fauna del complesso.

Inoltre sono stati messi in atto progetti per la conservazione della fauna svolgendo azioni quali formazione del personale per la gestione, trasferimento e ricollocazione dei rettili nel loro habitat, monitoraggio delle specie rinvenute, installazione di infrastrutture per garantire l’habitat dello scoiattolo maculato, rimboschimento dentro e fuori di esso, laboratori di sensibilizzazione ambientale, materiale visivo da dare per saperne di più dettagli della flora e della fauna del luogo, etc.

Ricordiamo infine che lo stabilimento di assemblaggio di Saltillo produce i pluripremiati pickup Ram 1500 Regular Cab e Classic Crew Cab, Ram 2500/3500, Ram Mega Cab, Ram 3500 Chassis Cab, Ram 4500/5500 e DX Chassis Cab.

