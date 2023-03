Ferrari: Vasseur e il CEO Vigna parlano a tutto lo staff della scuderia

A Maranello c’è stata una riunione importante. Frédéric Vasseur ha riunito tutto lo staff della ‘Gestione Sportiva’ senza dimenticare i piloti, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Vasseur e Benedetto Vigna, l’amministratore delegato della Ferrari, si sono rivolti a tutto lo staff, per chiedere più complicità, più coinvolgimento, oltre che per risollevare il morale dopo il duro colpo rappresentato dal primo GP di Formula 1 della stagione.

Il team principal francese della Ferrari comincia a rendersi conto del duro compito che li attende e delle molteplici connotazioni che questo comporta. E per il momento è già caduta una testa, quella di David Sánchez, il capo dell’aerodinamica e quindi del concept del veicolo. È il momento di discutere di quanto accaduto a Sakhir, dopo la doccia gelata che ha portato a riscoprire problemi di affidabilità della power unit, capitolo che si riteneva finalmente chiuso.

Vasseur non vuole una caccia alle streghe, ma sa che deve prendere decisioni rapide. Sono passati solo due mesi da quando ha preso possesso del suo ufficio a Maranello e deve iniziare a prendere decisioni drastiche prima di quanto avrebbe voluto.

Il problema di affidabilità della macchina di Leclerc ha sorpreso tutti. Due batterie sembrano venute meno e con questo potrebbero arrivare penalità. Si è parlato prima di un difetto della prima batteria, poi il problema potrebbe essere nel cablaggio dell’impianto elettrico. Infine Marc Gené ha accennato a un problema al motore termico come causa di tutti i disastri della monoposto della Ferrari.

Ma, ovviamente, questo non è l’unico problema. La Ferrari al momento sente che anche la terza forza del campionato, Aston Martin, potrebbe averla superata. Al momento non c’è stata alcuna comunicazione sull’incontro, solo una breve citazione su Twitter. “È stato un incontro utile per discutere di quanto accaduto nel fine settimana e delle sfide che dovremo affrontare nell’immediato futuro”. Ma si può dare per certo che ci siano stati momenti di tensione in quella riunione dello ‘staff’, perché quello che è successo in Bahrain non era assolutamente previsto o prevedibile.