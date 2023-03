Nuova Fiat 600: in un video mostra il suo design?

Nuova Fiat 600 è una delle grandi novità attese in questo 2023 per quanto concerne il gruppo Stellantis. Il suo arrivo dovrebbe essere imminente. Se prima si parlava del primo trimestre del 2023 adesso si ipotizza che la vettura possa essere svelata verso la metà dell’anno. La produzione dovrebbe iniziare in autunno e le prime consegne dovrebbero avvenire agli inizi del prossimo anno. Questa nuova auto di Fiat è considerata un modello fondamentale per la crescita del marchio in Europa e l’affermazione definitiva nel segmento B del mercato.

Sarà così la nuova Fiat 600?

A proposito della nuova Fiat 600, nelle scorse ore sul web e più precisamente su YouTube è apparso un nuovo video pubblicato dal canale Mahboub 1 che mostra quello che potrebbe essere il design di questo veicolo quando finalmente sarà svelato ufficialmente. Si notano chiaramente alcune caratteristiche mostrate dalle foto spia del prototipo camuffato del SUV compatto apparse sul web nei giorni scorsi e che vi abbiamo proposto anche noi.

Ovviamente ci sono anche degli elementi presi in prestito da altre recenti auto di Fiat come la nuova 500 o anche la stessa 500X di cui questa auto prenderà il posto. Ricordiamo che il nome ufficiale non è stato ancora confermato anche se sembra sempre più probabile che si possa trattare proprio di nuova Fiat 600.

Per il resto sappiamo che sarà prodotta in Polonia a Tychy insieme a Jeep Avenger e al futuro SUV di Alfa Romeo. La vettura sorgerà su piattaforma CMP e avrà una versione completamente elettrica. In gamma ci dovrebbe essere almeno un’altra versione forse una Mild Hybrid. Maggiori dettagli su questo modello potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Vi aggiorneremo non appena arriveranno nuovo aggiornamenti relativi alla nuova Fiat 600.