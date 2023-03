DS Automobiles presenta la nuova gamma Esprit de Voyage

DS Automobiles presenta una nuova collezione di veicoli con dotazioni particolarmente esclusive chiamata Esprit de Voyage. Questa è disponibile per i modelli DS 4 e DS 7. Include funzionalità aggiuntive che invitano a viaggiare. Anche la collezione Esprit de Voyage trae ispirazione dal mondo della moda e dell’alta moda. L’edizione speciale limitata è da intendersi come una sorta di collezione di moda e combina la raffinatezza stilistica con l’arte dell’ingegneria. Il nome Esprit de Voyage si colloca nella tradizione dell’arte francese del viaggio, ma anche della moda haute couture. I modelli DS 4 Esprit de Voyage eDS 7 Esprit de Voyage verranno lanciato in tutti i mercati DS in Europa, Asia, Africa e Sud America entro la fine dell’anno.

DS Automobiles: interni chiari ed equipaggiamenti unici per DS 4 Esprit de Voyage e DS 7 Esprit de Voyage

Il nuovo DS 4 Esprit de Voyage si basa sul modello di produzione DS 4 Rivoli e offre ulteriori dettagli esclusivi e un equipaggiamento di serie ampliato. L’interno della DS 4 Esprit de Voyage, mantenuto in tonalità chiare, presenta particolari accenti di luce e punti salienti in termini di lavorazione artigianale. I rivestimenti dei sedili sono realizzati in pelle martellata grigio ciottolo. Si armonizzano con il grigio granito dei pannelli porta e con la pelle nappa dello stesso colore che riveste la plancia.

L’attenzione tecnica ai dettagli dei designer di DS Automobiles si esprime, tra l’altro, nella specifica goffratura del rivestimento in pelle sul cruscotto. Una mappa stilizzata dell’Europa è impressa nel disegno del tipico motivo delle unghie a ferro di cavallo DS (Clous de Paris). Sullo sfondo della mappa, le linee corrono a forma di stella verso il luogo in cui è stata creata la collezione Esprit de Voyage: nel DS Design Studio Paris.

Anche il DS 7 Esprit de Voyage si basa sull’allestimento Rivoli e combina sapientemente materiali e motivi. Dotata di un equipaggiamento top di gamma, la nuova linea di equipaggiamenti presenta un’ampia tecnologia e interni eleganti e luminosi. I sedili goffrati, il cruscotto e le finiture in pelle nappa sono rifiniti in grigio perla e sono specifici di questa collezione.

La firma della Collection Esprit de Voyage, la mappa dell’Europa attraversata da linee, è impressa sulla pelle nappa del cruscotto, come sulla DS 4. Allo stesso modo, i battitacco e le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono decorati con decorazioni ispirate al tema del viaggio. Il logo Collection Esprit de Voyage si trova anche sulle porte.