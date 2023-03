Stellantis aprirà uno stabilimento produttivo in Sudafrica

Stellantis ha siglato un memorandum d’intesa (MoU) con l’Industrial Development Corporation (IDC) e il Department of Trade, Industry and Competition (DTIC) per lo sviluppo di uno stabilimento produttivo in Sudafrica.

La cerimonia di sottoscrizione ha avuto luogo presso l’ufficio del Ministro del Commercio, dell’Industria e della Concorrenza Ebrahim Patel alla presenza di Mr. TP Nchocho – CEO dell’IDC, di Samir Cherfan – Chief Operating Officer di Stellantis Middle East and Africa, e di Leslie Ramsoomar – direttore fenerale di Stellantis South Africa.

Stellantis: firmato un accordo per la realizzazione di una fabbrica sudafricana

Patel, Ministro del Commercio, dell’Industria e della Concorrenza, ha detto di essere lieto che il gruppo automobilistico italo-francese abbia scelto il Sudafrica per espandere la propria attività produttiva.

L’azienda è una grande casa automobilistica globale, con una gamma di brand molto noti. Il Sudafrica è un’ottima destinazione per gli investimenti, con una notevole capacità di produzione di auto. Patel è impaziente di lavorare a stretto contatto con Stellantis per consentirgli di realizzare uno stabilimento che amplierà la base produttiva e offrirà nuovi posti di lavoro a livello locale.

Cherfan ha invece dichiarato che si tratta di un passo importante del piano strategico Dare Forward 2030, mirato a rafforzare la leadership del colosso del settore automotive nella regione mediorientale e africana e a diventare un attore di primo piano in Sudafrica. La nuova fabbrica sudafricana costituirà un nuovo tassello della strategia di industrializzazione del gruppo, che comprende il progetto di vendere un milione di veicoli in questa regione entro il 2030 con il 70% di autonomia produttiva regionale.

La realizzazione del sito di produzione è prevista all’interno di una zona economica speciale (ZES) sudafricana. L’obiettivo prefissato è quello di completare questo progetto produttivo entro il 2025. Mr. TP Nchocho ha affermato che un partner d’investimento come Stellantis rappresenta un’opportunità incredibile per il Sudafrica.

La sua esperienza nel realizzare stabilimenti di produzione in tutto il mondo è davvero notevole e sono impazienti di creare una joint-venture con Stellantis per la costruzione di un impianto di successo in Sudafrica. Sarà un altro mattone delle fondamenta per raggiungere l’obiettivo di produrre localmente un milione di vetture.

Stellantis è al momento leader a livello mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità. I suoi brand iconici e storici incarnano la passione dei fondatori visionari e dei clienti di oggi nei loro prodotti e servizi innovativi, tra cui Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys.

Grazie alla diversità che l’alimenta, guida il modo in cui il mondo si muove, aspirando a diventare la migliore azienda tecnologica di mobilità sostenibile, non la più grande, creando al contempo valore aggiunto per tutti gli stakeholder nonché per le community in cui opera.