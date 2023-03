Tavares visita Spagna e Portogallo, due mercati fondamentali per Stellantis

Il mercato iberico è cruciale per Stellantis: Portogallo e Spagna rappresentano l’8 per cento del totale dell’industria automobilistica nell’Europa allargata. L’anno scorso ha visto una serie di successi commerciali nella regione: numero uno sia nelle autovetture che nei veicoli commerciali leggeri in entrambi i paesi, con due mercati che rappresentano il 10 per cento di tutte le immatricolazioni di veicoli Stellantis nella regione dell’Europa allargata. Il CEO di Stellantis Carlos Tavares nelle scorse ore ha visitato i due paesi.

Carlos Tavares in visita nella penisola Iberica

Stellantis, che nella penisola iberica vende Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall, detiene ampie quote di mercato in Spagna e Portogallo. Ciò è dovuto, tra l’altro, a posizione delle fabbriche qui e vicinanza alla Francia. Il gruppo è profondamente radicato nella penisola Iberica, con oltre 16 mila dipendenti e stabilimenti produttivi a Vigo, Madrid e Saragozza, che produrranno oltre 100 mila veicoli elettrici nel 2023, e a Mangualde, dove la produzione è aumentata del 14 per cento nell’anno del suo 60° anniversario.

“Ieri ho visitato Lisbona con il nostro CEO Carlos Tavares per una revisione aziendale con Maurizio Zuares, Pablo Puey e il loro team di Stellantis Iberia per congratularmi con loro per la loro recente performance e discutere del brillante futuro del Gruppo in questo mercato!” – ha affermato Uwe Hochgeschurtz, COO europeo di Stellantis.

La visita del management di Stellantis ha avuto anche lo scopo di confrontarsi sulla possibilità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi del gruppo in termini di riduzione dei costi legati alla produzione, alle vendite e alla logistica. In definitiva, Carlos Tavares vuole ridurre del 50 per cento i costi operativi dell’azienda in queste aree. Vedremo dunque nei prossimi mesi che novità arriveranno per il gruppo automobilistico da questi due paesi.