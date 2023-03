Leclerc vede la Red Bull nettamente superiore come ritmo di gara

Charles Leclerc si è detto molto preoccupato per il suo scarso ritmo nella gara del GP di Formula 1 del Bahrain. Se nel singolo giro è stato molto vicino alla Red Bull, in gara le cose sono cambiate radicalmente con le monoposto del cavallino rampante che hanno iniziato a perdere sempre più prestazioni, al punto da non riuscire a recuperare il ritardo del team di Milton Keynes. Questa mancanza di velocità è una cosa che non capisce e ha chiesto al suo team di studiarne le ragioni, perché la macchina è la stessa delle qualifiche, ma non le sue prestazioni, e crede che la Red Bull sia stata in grado di fare un passo avanti in questo inverno.

Ferrari: il gap sul ritmo di gara con Red Bull preoccupa Leclerc

Alla domanda sul ritmo della Red Bull, Leclerc si è detto preoccupato che non fossero dove dovevano essere, nonostante il fatto che la scorsa stagione fossero vicini a poter lottare con loro. “Non sono soddisfatto. Siamo lontani dalla Red Bull, quindi dobbiamo spingere e capire cosa hanno cambiato durante questa pausa, perché sono su un altro pianeta come ritmo gara. Siamo veloci su un giro ma non così veloci in gara, e non di poco, quindi penso che abbiano trovato qualcosa di grosso da qualche parte, e dobbiamo trovarlo anche noi” ha dichiarato.

La priorità per le prossime gare è risolvere i problemi di affidabilità, perché nulla aiuterà se non saranno in grado di vedere la bandiera a scacchi con la loro macchina, cosa che a Leclerc non è accaduto nell’ultima gara. “Tutto questo non ha importanza perché dobbiamo finire la gara. Si trattava solo di gestire il ritmo, gestire il distacco dietro, che era quello che stavo facendo, non spingere troppo, ma non c’era tempo in macchina per competere contro la Red Bull, quindi il terzo posto era la posizione corretta, ma non siamo riusciti a finire la gara”, ha evidenziato per finire.