Maserati GT2: ha debuttato in pista la MC20 per i campionati GT

“Maserati è tornata”. È con questo semplice imperativo che il Costruttore del Tridente apre le porte al ritorno alle corse nei campionati riservati alle Gran Turismo, in pista. L’occasione è propizia anche per il debutto presso l’Autodromo Varano de’ Melegari della nuova e inedita Maserati GT2, la vettura che rappresenta il ritorno alle corse del Tridente. Lo shakedown all’Autodromo di Parma prelude a una serie di eventi che anticipano la presentazione ufficiale della vettura prevista a fine giugno in Belgio, in occasione della 24 Ore di Spa.

Maserati è pronta a risvegliare i ricordi che l’hanno vista protagonista negli avvincenti campionati GT, con una nuova vettura da corsa progettata per rievocare le gesta della sua antesignana, la gloriosa e vittoriosa MC12. La storia del Costruttore del Tridente nel motorsport è d’altronde una storia ricca di successi messi a punto nel giro di un secolo, sulla base di un DNA unico e distintivo ovvero di una passione riaccesa dal legame del marchio con la potente eredità del passato e dalla sua spinta verso il futuro, in cui le corse sono una componente essenziale.

La nuova Maserati GT2 è velocità, eleganza, stile e innovazione che rappresentano le caratteristiche principali di un modello di notevole interesse. Una vettura pensata per essere al top della performance: straordinaria e mozzafiato tra i cordoli, nata per celebrare il ritorno sui circuiti di Maserati. Si scrive quindi un nuovo capitolo cominciato già alla fine del 2022 con l’annuncio della partecipazione all’ABB FIA Formula E World Championship 2023, integrato dall’inclusione nella GT2 European Series, come parte della strategia sviluppata per riportare il Tridente in pista e di cui la nuova Maserati GT2 sarà protagonista.

La Maserati GT2 eredita dalla MC20 il prestazionale propulsore V6 Nettuno da 630 cavalli

La nuova Maserati GT2 è stata progettata dagli ingegneri di Maserati in accordo col Centro Stile Maserati che ha avuto il compito di garantire gli standard di qualità estetica tipici del marchio. La nuova GT2 eredita dalla Maserati MC20 non solo le principali linee esterne, ma anche lo straordinario motore V6 Nettuno da 630 cavalli di potenza, portato però a valori di esercizio superiori. Tra le caratteristiche tecniche più accattivanti c’è la nuovissima tecnologia brevettata MTC (Maserati Twin Combustion) basata sulle tecniche già in essere nei propulsori utilizzati in Formula 1, l’irrinunciabile monoscocca ultraleggera realizzata in fibra di carbonio e la scocca leggera full composite dove le caratteristiche aerodinamiche vengono sfruttate al limite per migliorare il carico verticale ma allo stesso tempo garantire la migliore efficienza in termini di resistenza aerodinamica. Particolare attenzione è stata poi rivolta allo sviluppo del corretto bilanciamento del carico aerodinamico; la carrozzeria è stata sviluppata appositamente per lavorare al meglio in sinergia con lo splitter anteriore e l’ala posteriore chiaramente regolabile. La scocca è smontabile mediante sistema a sgancio rapido per una sostituzione ottimizzata dei componenti, mentre il telaio è caratterizzato da un’elevata rigidità torsionale e flessionale.

Il servosterzo è completamente elettrico. Tutti i componenti delle sospensioni di questa Maserati GT2 sono stati rivisti e utilizzano ora elementi da gara specifici: vengono utilizzati ammortizzatori regolabili e barre antirollio regolabili sia nella parte anteriore che in quella posteriore allo stesso modo di quanto messo in pratica in tema di elettronica. Il cambio da gara è un elemento sequenziale a 6 rapporti con paddle dietro il volante e attuatore rotativo elettrico. La plancia in fibra di carbonio e il display da 10 pollici integrato nella plancia danno vita a un abitacolo futuristico e intuitivo, completato nella carrozzeria dall’opzione di verniciatura e livrea specifica Maserati Corse Blu Infinito.

Gioiello di meccanica e ingegneria, punta di diamante di soluzioni tecniche innovative, con interni avveniristici, minimalisti e scultorei che richiamano le linee estreme della carrozzeria, la Maserati GT2 è dedicata ai team privati e ai gentleman driver che prenderanno parte ai campionati che accolgono le Gran Turismo di classe GT2. La Maserati GT2 rappresenta il risultato di una sinergia vincente tra le caratteristiche delle sportive a marchio Maserati e il design e lo stile d’avanguardia che da sempre contraddistinguono le creazioni del costruttore italiano, completate dall’inconfondibile gusto del lusso, anche quando la strada diventa una pista. La nuova GT2 si prepara quindi ad esplorare nuovi orizzonti, per consolidare e definire il futuro racing di Maserati nel mondo del motorsport.

Portata in pista da Andrea Bertolini

Con l’esordio in pista comincia anche lo sviluppo della Maserati GT2, un processo affidato al collaudatore Andrea Bertolini al quale è stata affidata la GT2 del Tridente durante lo shakedown avvenuto presso l’Autodromo Varano de’ Melegari.

Qui Bertolini ha lavorato sulle primissime regolazioni, nell’ottica di mettere a punto il corretto bilanciamento della vettura. Andrea non è nuovo alle collaborazioni con Maserati, visto che ha condotto il Tridente al vertice del Campionato del Mondo GT1 dove con la MC12 precedentemente citata ha collezionato ben quattro Titoli. “Ora stiamo per tornare in pista con l’ennesima vettura meravigliosa. Abbiamo fatto molte prove e il feedback iniziale è positivo. Tornare al volante di una GT è stato davvero entusiasmante e ho potuto vedere che tutte le persone coinvolte erano molto entusiaste e motivate”, ha commentato Bertolini in merito alla nuova Maserati GT2. Lo sviluppo si è concentrato sulle necessità di rendere la GT2 particolarmente adatta per i gentleman driver “in termini di maneggevolezza, comfort e prestazioni”. Negli ultimi mesi lo sviluppo si è concentrato maggiormente al simulatore mentre ora “ci aspettano una serie intensa di giorni di test, per prepararci a tornare in pista”, ha concluso il collaudatore del Tridente. Nel frattempo, all’esordio in pista, la Maserati GT2 si è presentata con una livrea camuffante nei colori del Tricolore Italiano sebbene (come citato in precedenza) la colorazione ufficiale sarà la Maserati Corse Blu Infinito.