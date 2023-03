‘Pandelleria’: L’isola con più Fiat Panda che residenti

FIAT ha scelto un modo speciale per onorare gli operai dello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco (Napoli – Italia), dove viene prodotta la Fiat Panda, uno dei nomi più leggendari dell’industria automobilistica che, insieme alla 500, ha garantito il predominio del marchio nelle city car. Concentrandosi sulla bellissima isola di Pantelleria situata a sud della Sicilia, la casa italiana ha realizzato il documentario, sul luogo con la più grande concentrazione di Panda al mondo.

FIAT ha realizzato un documentario speciale su Pantelleria, la piccola isola siciliana, dove le FIAT Panda sono più numerosi degli abitanti

“Dopo 43 anni di attività, FIAT Panda è la city car più popolare in Europa. Per onorare questo simbolo speciale dell’automobilismo, ma anche le persone che lo producono, abbiamo creato il documentario ” Pandelleria”, ha osservato Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis. ” I primi a vederla sono stati gli operai di Pomigliano d’ Arco, che hanno contribuito in modo determinante al successo di Panda , un nome che rappresenta oggi e continuerà a rappresentare l’automobilismo italiano in futuro”.

Situata al centro del Mediterraneo, l’isola di Pantelleria ospita Panda di tutte le età e tipi. Il documentario di 30 minuti accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso i meravigliosi paesaggi dell’isola e le storie quotidiane dei suoi abitanti che sono indissolubilmente legate al modello FIAT. Tra loro quella di un apicoltore, di un musicista, di un ingegnere, di un prete e tanti altri. Il comune denominatore è l’amore di tutti per FIAT Panda, che li aiuta nelle loro attività quotidiane con la sua proverbiale flessibilità e praticità. Le storie delle persone sono ottimi esempi del successo che un veicolo può avere quando si concentra su semplicità, praticità e convenienza.

Lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco è una delle unità produttive più avanzate di Stellantis. Fu inaugurato nel 1972, mentre nel 2011 iniziò la produzione della Fiat Panda. Un simbolo della produzione industriale in Italia si trova vicino a Napoli e ha vinto una serie di premi lungo il suo percorso, mentre oggi è un esempio nel campo dell’industria automobilistica grazie alle iniziative innovative che ha messo in atto con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e in particolare la riduzione dei consumi energetici e idrici, ma anche la gestione dei rifiuti.