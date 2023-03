Fiat 500: leader nella mobilità urbana in Spagna

Arrivano ottime notizie per Fiat 500 dalla Spagna. La city car di Fiat è la grande alternativa per muoversi in città in Spagna. Le sue 2.787 immatricolazioni nel primo bimestre del 2023 la incoronano leader indiscusso del segmento A, la categoria che comprende le compatte urbane. Queste cifre rappresentano una crescita del 174 per cento rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno e lo collocano come l’ottavo modello più venduto in Spagna.

In Spagna Fiat 500 è leader nel segmento A del mercato auto

Se a queste immatricolazioni della Fiat 500 si aggiungono le 419 Fiat Panda, Fiat diventa il marchio di maggior successo nel segmento A, con 3.206 unità immatricolate, pari a sei vetture urbane su dieci vendute in Spagna tra gennaio e febbraio.

Il massimo esponente della strategia di elettrificazione del marchio torinese è la Fiat 500e, versione 100 per cento elettrica del fortunato “Cinquecento”. Attualmente occupa la seconda posizione nel mercato spagnolo delle auto a “emissioni zero”, con 547 immatricolazioni finora quest’anno. Per quanto riguarda le versioni MHEV della Fiat 500, sono 2.185 le unità immatricolate nel numero cumulato che portano questo modello sul podio degli ibridi leggeri nel mercato spagnolo.

Per quanto riguarda i risultati del marchio in generale, Fiat è cresciuta del 59 per cento rispetto ai dati di gennaio e febbraio dello scorso anno, con 5.607 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali nel primo bimestre del 2023, pari a una quota di mercato del 3,5 per cento. Nei veicoli commerciali, la principale casa automobilistica italiana occupa la sesta posizione della classifica, con 1.632 immatricolazioni e una penetrazione del 7,8 per cento.