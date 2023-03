Fiat e Abarth: Giuseppe Galassi nuovo Managing Director Fiat e Abarth

Arrivano novità importanti dall’Italia per Fiat e Abarth. Nelle scorse ore la principale casa automobilistica italiana ha fatto sapere che Giuseppe Galassi è stato nominato nuovo Amministratore Delegato dei due brand in Italia. Galassi ha una lunga esperienza nel settore automotive, con un percorso professionale iniziato nel 2000 e consolidato in importanti ruoli di leadership. Galassi sostituisce Roberto di Stefano, che ha guidato Fiat e Abarth in Italia negli ultimi anni, e che ha deciso di accettare una nuova sfida professionale fuori dal Gruppo Stellantis.

In questo nuovo ruolo, Galassi avrà dunque la responsabilità di guidare le due importanti case automobilistiche nel nostro paese, promuovendo la crescita dei marchi e rafforzando la loro presenza sul mercato italiano. In particolare, si concentrerà sull’implementazione della strategia commerciale e sull’ottimizzazione delle attività di marketing e vendita.

Galassi ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare questo nuovo incarico e di lavorare con il team di Fiat e Abarth per raggiungere obiettivi ambiziosi. Ha anche sottolineato l’importanza di questi due marchi nell’industria automobilistica italiana e ha affermato di essere determinato a garantirne il successo continuo.

La nomina di Galassi rappresenta un importante passo avanti per Fiat e Abarth in Italia, poiché la sua esperienza e competenza nel settore automobilistico potrebbe portare a una maggiore crescita e successo dei marchi. Giuseppe Galassi subentra a Eligio Catarinella che è stato nominato Responsabile di Alfa Romeo Marketing and Communication Global. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalle due case automobilistiche italiane nei prossimi giorni.