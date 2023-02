Toyota supera Stellantis in Francia: è sua la prima fabbrica di auto del paese

Lo stabilimento francese di Toyota supera Stellantis per diventare la più grande base di produzione automobilistica in Francia. Secondo un rapporto del media francese Les Echos del 20 febbraio, il modello giapponese Toyota Yaris Cross ha avuto successo in Europa: il volume di produzione del suo stabilimento di Onnaing vicino a Valenciennes ha superato lo stabilimento di Sochaux del gruppo automobilsitico, diventando la più grande fabbrica automobilistica in Francia.

Toyota sorpassa Stellantis: è sua la prima fabbrica di auto in Francia

Secondo i dati di S&P Global Mobility, l’unico stabilimento Toyota in Francia assembla 255.936 veicoli nel 2022, con un aumento di 50.000 veicoli rispetto al 202. Invece lo storico stabilimento Stellantis di Sochaux è sceso sotto le 200 mila unità, in calo rispetto ai 260.000 veicoli prodotti dallo stabilimento di Sochaux impianto rispettivamente nel 2021 e ancora di più rispetto al 2019 quando furono prodotte 515 mila unità.

Secondo i media francesi, Toyota sta principalmente approfittando dell’attuale debolezza del concorrente nel trasferire due linee di produzione in un’unica linea di produzione (la capacità è limitata a circa 400.000 unità all’anno). La casa giapponese prevede di produrre 280.000 veicoli in Francia quest’anno (2023), superando il record di 15 anni fa. Eric Moyere, direttore generale della divisione della divisione francese del gruppo nipponico, ha sottolineato che le attuali prospettive del mercato automobilistico sono ottimistiche, con una visibilità degli ordini da 5 a 6 mesi.

Lo stabilimento Toyota di Onnaing è stato inaugurato ufficialmente nel 2001, producendo solo il modello Yaris, un modello urbano di gran successo. Nel 2021 lo stabilimento ha iniziato a produrre il secondo modello, la Yaris Cross SUV Compact, i due modelli saranno assemblati sulla stessa linea di produzione, l’investimento complessivo è di circa 100 milioni di euro e impiega attualmente un totale di 5.000 dipendenti.

I media francesi hanno analizzato il caso per dimostrare che il successo può essere raggiunto con la produzione di massa di piccole auto, che Toyota ha dimostrato di essere in grado di produrre in modo competitivo in Francia, anche se le case automobilistiche francesi hanno smesso di produrre piccole auto dal 2019. Analizzando le ragioni principali del suo successo, è dovuto principalmente all’utilizzo di impianti di produzione super efficienti, che possono ridurre la dipendenza energetica e logistica rispetto ai concorrenti.

Negli ultimi dieci anni, anche Renault e Stellantis hanno concentrato i loro stabilimenti originali francesi, ma non esiste un piano su larga scala per la produzione di auto di piccole dimensioni: solo Renault ha annunciato che produrrà la city car R5 e il Compact SUV 4L presso la sua ElectriCity nel nord della Francia.