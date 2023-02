Alfa Romeo ammiraglia: sarà questo il design della rivale di BMW M5?

Nei prossimi anni Alfa Romeo lancerà numerose nuove auto. Tra queste anche una Alfa Romeo ammiraglia che a quanto pare sarà una berlina executive pensata per fare bene in mercati importanti come gli Stati Uniti e Cina e che quando arriverà sarà rivale diretta di BMW i5, Audi A6 e-tron e Mercedes EQE. La vettura sarà solo elettrica, avrà una versione Quadrifoglio ad altissime prestazioni e sorgerà sulla piattaforma STLA Large. Questa vettura avrà una lunghezza di poco inferiore ai 5 m.

Alfa Romeo ammiraglia: la vettura arriverà nel 2027 nelle vesti di berlina executive e sarà rivale di BMW i5, Mercedes EQE e Audi A6 E-tron

La nuova Alfa Romeo ammiraglia sarà una vettura che rappresenterà il meglio di quello che la casa automobilistica del Biscione ha da offrire in termini di design, tecnologia, prestazioni, lusso e piacere di guida. Questo modello potrebbe successivamente essere affiancata da una seconda auto sempre di segmento E che però arriverà più avanti e che forse assumerà le sembianze di una via di mezzo tra una berlina e un crossover.

A proposito della futura Alfa Romeo ammiraglia che secondo alcuni si potrebbe chiamare GTV mentre secondo altri Alfetta, il sito Auto Express nelle scorse ore ha pubblicato un nuovo render realizzato dal designer e artista digitale Avarvarii che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente sarà presentata ufficialmente.

A proposito di questa futura Alfa Romeo ammiraglia si dice anche che possa avere una configurazione a tre motori elettrici come la recente Maserati GranTurismo Folgore e che dunque sarà dotata di trazione integrale. Vedremo dunque a proposito di questa auto quali altre novità trapeleranno nel corso dei prossimi mesi da parte della casa automobilistica del Biscione.