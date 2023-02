Stellantis: accordo con i sindacati per 2.000 uscite incentivate in Italia nel 2023

Oggi Stellantis ha firmato un nuovo accordo con i sindacati in Italia. L’accordo in questione riguarda due mila uscite incentivate entro il 31 dicembre del 2023. Questo accordo fa riferimento ai dipendenti degli stabilimenti del gruppo automobilistico che lavorano a Cassino, Mirafiori, Pratola Serra, Termoli e Cento. Tale accordo non sarebbe stato firmato dalla FIOM che ha messo in evidenza come nelle fabbriche italiane del gruppo dal 2021 ad oggi si siano persi oltre 7 mila posti di lavoro. Il sindacato chiede una rigenerazione dei posti persi secondo un nuovo piano.

Stellantis trova un accordo con i sindacati: 2 mila uscite incentivate da qui a fine anno

L’accordo come dicevamo interessa 2.000 lavoratori che rappresentano il 4,4 per cento della forza lavoro del gruppo Stellantis nel nostro paese che attualmente conta su 47 mila dipendenti. Al fine di diventare operativo sarà necessario che vengano attuate specifiche procedure che variano da stabilimento in stabilimento. Le uscite saranno tutte su base volontaria. Gli incentivi aumenteranno in base all’età. La metà di queste uscite riguarderà gli impiegati tra cui 800 che lavorano nello stabilimento di Mirafiori.

Per chi si trova a non più di 4 anni dalla pensione, gli incentivi garantiranno una somma che rappresenterà per i primi due anni il 90 per cento della retribuzione e per gli ulteriori due anni il 70 per cento della retribuzione più i contributi volontari. Ricordiamo che Stellantis ha confermato a più riprese che intende puntare forte sul nostro paese che sarà centrale nei piani futuri del gruppo da qui al 2030.

Ricordiamo che molte delle future auto annunciate saranno prodotte qui in Italia. Da tutte le auto di Maserati fino alle future generazioni di Giulia e Stelvio, oltre alla nuova ammiraglia del Biscione che arriverà nel 2027. Anche le nuove Lancia Delta e Aurelia dovrebbero essere costruite nel nostro paese.