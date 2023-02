Stellantis: negli USA vendite crollate nel quarto trimestre ma sale il prezzo medio

Arrivano cattive notizie per Stellantis dagli USA, ma anche un dato positivo. E’emerso infatti che le vendite dei marchi che fanno parte del gruppo automobilistico sono diminuite notevolmente negli Stati Uniti lo scorso anno, ma c’è una buona notizia per l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares. Infatti il prezzo medio di transazione dei suoi nuovi veicoli è aumentato.

Calano le vendite di Stellantis negli USA ma aumenta il prezzo medio

La recente pubblicazione di Stellantis dei risultati dell’intero anno 2022 rivela che le vendite del quarto trimestre negli Stati Uniti sono diminuite del 15,5 per cento rispetto a quanto registrato nel quarto trimestre del 2021 a 347.649 unità. Questa cifra di vendita è un calo particolarmente significativo rispetto al massimo di 542.519 vendite registrato nel quarto trimestre del 2019, appena prima della pandemia di COVID-19.

La maggior parte dei brand che fanno parte del Stellantis ha registrato un calo delle vendite. In effetti, le vendite di Jeep sono diminuite del 18 per cento a 143.317 veicoli, le vendite di Ram sono diminuite del 14,5 per cento a 129.873 unità, le vendite di Chrysler sono crollate del 39 per cento a 25.052 vendite, Alfa Romeo ha venduto il 25 per cento in meno di veicoli nell’ultimo trimestre per un totale di 3.031 unità, e le vendite di Fiat sono diminuite del 56 per cento a sole 118 unità. L’unico marchio che ha registrato un balzo nelle vendite è stato Dodge, che ha venduto 46.278 veicoli, con un aumento del 15 per cento.

Mentre le vendite dei marchi di Stellantis hanno subito un duro colpo, i prezzi medi di transazione dei suoi veicoli sono aumentati del 5 per cento lo scorso anno, raggiungendo $ 55.281. I modelli Ram in genere vendono di più con un prezzo medio di transazione di $ 59.903. Anche il prezzo medio dei modelli Jeep è balzato del 7 per cento a $ 53.968 grazie in parte all’introduzione del Wagoneer e del Grand Wagoneer.

Anche quello di Dodge è salito del 9,5 per cento a $ 50.369, con i prezzi della Charger che sono balzati di un considerevole 13 per cento a $ 47.118. Il modello Dodge più costoso è stato il Durango con un prezzo medio di transazione di $ 53.431, una cifra che rappresenta un aumento del 4 per cento. Dunque per Stellantis buone e cattive notizie dagli USA che comunque rimangono il mercato più importante.