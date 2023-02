Spoticar: le vendite sono aumentate del 28% nel 2022

Orientarsi e decidersi tra milioni di auto usate non è sempre facile. Poche persone sanno esattamente cosa vogliono. Secondo una recente ricerca nazionale sui processi di scelta, il 62% dei clienti impiega poco meno di mese per decidere l’acquisto.

E soprattutto, il 93% delle ricerche sono online, dove a recitare un ruolo da protagonista sono i video che risultano per l’86% determinanti nella decisione. Ma, fattore cruciale di tutto, rimane lo showroom dei concessionari luogo principale di chiusura dell’acquisto.

Spoticar: per il 2023 è prevista una crescita vicina al 50%

È su questo scenario che recita un ruolo da protagonista Spoticar, il brand globale di Stellantis per i veicoli usati. Giuseppe Di Mauro, direttore di Pre Owned Stellantis Italia, ha detto che il mercato di seconda mano e i servizi collegati si confermano strategici per Stellantis. Se fino a ieri un veicolo usato era un prodotto da “piazzare”, oggi è diventato funzionale anche alle vendite del nuovo, per il gruppo automobilistico italo-francese e per le sue concessionarie.

Hanno terminato il 2022 in modo molto soddisfacente con una crescita rispetto all’anno precedente del 28%, nonostante il mercato complessivo – di oltre 2.725.000 veicoli – abbia avuto un calo del 10% rispetto al 2021. Per il 2023, si prevede per Spoticar un’ulteriore crescita di vendite intorno al 50%.

In Italia, Spoticar offre nella sua vetrina online oltre 11.800 veicoli, tra auto e veicoli commerciali (nel 2022 sono raddoppiati rispetto al 2021) e presso le 236 concessionarie presenti su tutto il territorio (di cui si prevede un’ulteriore crescita nel 2023).

A livello europeo, il marchio di Stellantis è presente in 11 paesi con 2200 showroom e nel 2022 ha venduto oltre 600.000 veicoli. Ha il primato di essere il brand di un costruttore con il più alto numero di annunci online in Europa.

Ogni veicolo usato viene sottoposto fino a 100 punti di controllo

Le concessionarie Spoticar certificano il chilometraggio di ogni singolo veicolo, dopo averlo sottoposto fino a 100 punti di controllo: sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni. È inoltre possibile effettuare test drive prima della consegna.

Con la formula “Soddisfatto o Rimborsato”, il brand offre anche la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle condizioni della vettura. Il lavoro di verifica è talmente minuzioso che la garanzia rilasciata può arrivare fino a 48 mesi.

Roberto Pastore, Marketing Manager di Spoticar, ha dichiarato l’azienda ha un compito ben preciso: accompagnare il cliente nella scelta della vettura più adatta per ogni singola esigenza, sia privata che professionale, sia che si tratti di un’auto o di un veicolo commerciale. Il punto di forza del brand non è solo quello di fornire un servizio di selezione, controllo e garanzia per ogni vettura, ma anche quello di proporre finanziamenti con piani di acquisto personalizzabili.