Spoticar lancia una nuova campagna di comunicazione

Spoticar, leader europeo dell’usato con motori a combustione interna, veicoli ibridi ed elettrici, afferma il suo ruolo di protagonista del cambiamento e della transizione energetica nella sua nuova campagna di comunicazione. E se l’auto del futuro esistesse già e fosse accessibile a tutti? Questa è la filosofia di Spoticar: l’auto del futuro dove l’auto è un’auto elettrica usata, ricondizionata per durare. Il brand del gruppo Stellantis offre già ai propri clienti oltre 6.000 modelli ibridi o elettrici tra una selezione di oltre 50.000 veicoli accuratamente selezionati e ricondizionati.

Nuova campagna di comunicazione per Spoticar

Spoticar rivela la sua nuova firma, “Auto usate con un brillante futuro”. La campagna sottolinea, attraverso un video e una serie di cartelloni pubblicitari, lo status di Spoticar come leader di auto usate offrendo ai consumatori un’ampia gamma di auto usate. Quindi, quando un consumatore acquista un’auto da Spoticar, sta facendo una scelta sostenibile, pensando al pianeta.

Una Spoticar è un’auto affidabile, certificata e ricondizionata per durare nel tempo. L’acquisto di un veicolo Spoticar è anche la garanzia di un supporto per tutta la vita del veicolo. La campagna inizierà immediatamente in Francia sui principali canali TV e social, seguita dalla Germania. Italia, Spagna e Portogallo saranno online a marzo e Belgio e Polonia ad aprile.

Man mano che le auto usate diventano sempre più elettrificate, Spoticar è in grado di soddisfare la domanda dei clienti di auto ibride o elettriche attraverso la sua rete. Una scelta senza pari in tutta Europa grazie all’appartenenza al gruppo Stellantis, che riunisce i marchi Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat e Abarth, permettendogli di offrire un’ampia scelta di auto multimarca elettriche e ibride, accompagnate da un alto livello di servizi e garanzie.

Con questa nuova prospettiva, Spoticar punta a cambiare la prospettiva dei clienti e dell’opinione pubblica nei confronti dell’auto: l’acquisto di un’auto usata è una scelta razionale che consente al consumatore di ottimizzare le proprie spese riducendo contemporaneamente il proprio impatto sull’ambiente, beneficiando al tempo stesso della rassicurante garanzie fornite da Stellantis.