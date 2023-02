Stellantis: negli USA i dipendenti riceveranno fino a 14.760 dollari

A seguito della performance finanziaria registrata dal gruppo automobilistico nel 2022, Stellantis ha annunciato oggi che un premio di partecipazione agli utili fino a $ 14.760 sarà pagato ai dipendenti rappresentati da UAW il 10 marzo 2023. I pagamenti effettivi si baseranno sulle ore individuali retribuite. Hanno diritto al pagamento circa 40.500 dipendenti.

“I significativi contributi della nostra forza lavoro rappresentata da UAW ci hanno permesso di annunciare oggi ottimi dati finanziari per il secondo semestre e l’intero anno del 2022”, ha affermato Mark Stewart, COO di Stellantis North America. “Questi risultati riflettono la disciplina e la determinazione con cui hanno affrontato la nuova visione della nostra azienda. Sono orgoglioso di ciò che questa squadra è riuscita a raggiungere lo scorso anno nonostante le sfide che abbiamo continuato ad affrontare” ha concluso il numero uno del gruppo automobilistico in Nord America.

Con questo pagamento, i dipendenti statunitensi hanno ricevuto in media più di $ 74.220 in partecipazione agli utili dal 2009 e $ 37.440 secondo i termini dell’attuale contratto di lavoro.

Il pagamento della partecipazione agli utili per il 2022 è stato calcolato in base ai termini negoziati nell’ambito dell’accordo di contrattazione collettiva UAW-FCA 2019, sulla base del margine EBIT rettificato di fine anno della regione nordamericana riportato nei risultati finanziari di fine anno di Stellantis NV.

Come invece vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo in Italia i dipendenti riceveranno premi pari a 1.879 euro in media. In totale la società del CEO Carlos Tavares distribuirà premi ai propri dipendenti per un totale di 2 miliardi di euro. Si tratta di oltre 200 milioni di euro in più rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno.